Coronavirus : 7 choses que la pandémie pourrait changer

Dans le monde, plus d'un million de personnes ont été déclarées positives au Covid-19. Malgré les mesures sanitaires d'exception, le nouveau coronavirus continue de se propager, provoquant une crise internationale inédite.

3 milliards et demi d'être humains sont aujourd'hui confinés, tandis que l'économie mondiale tourne au ralenti. De quoi laisser présager le pire ? Voici sept conséquences que pourrait avoir l'épidémie à long-terme.

un Bouleversement geopolitique

L'origine supposée de l'épidémie du Covid-19, dans un marché d'animaux sauvages à Wuhan, aurait dû provoquer une déstabilisation de la Chine sur la scène internationale. Le pays a d'abord tenté de mentir, avant de finalement reconnaître la propagation du virus. Or, ni les puissances européennes, ni les Etats-Unis n'ont pris la mesure des risques sanitaires. Donald Trump a nié de longues semaines la dangerosité du Covid-19 et adopté sur le tard des mesures de confinement. Les Etats-Unis ont perdu leur position de «leader», et se retrouvent aujourd'hui en difficulté d'approvisionnement de masques, comme la majorité des pays européens touchés.

L'ASIE, pREPAREE AUX EPIDEMIES

La Chine envoie désormais à l'Europe des cargaisons de matériel et des médecins, tandis que la Corée du Sud et le Japon sont parvenus à contrôler la propagation du virus en adoptant des mesures sanitaires efficaces. Un tournant géopolitique majeur, qui, selon Forbes, pourrait donner naissance au «siècle de l'Asie».

un nouveau revenu universel

Alors que le chômage explose, et que la survie des petites et grandes entreprises est menacée, les partisans du revenu universel estiment que la crise du coronavirus est le moment adéquat pour l'adopter. La mise en place d'un tel dispositif paraît peu probable au plus fort de l'épidémie. Mais la question du rôle de l'Etat se posera d'une façon nouvelle à l'échelle planétaire. Partout dans le monde, des Etats ont adopté des politiques d'Etat-Providence, distribuant des aides économiques d'urgence aux entreprise et aux citoyens.

UN BOOM DE TRAVAILLEURS NOMADES

En France, les salariés s'y étaient déjà essayé pendant la grève des transports en décembre. Le confinement généralisé pendant plusieurs semaines pourrait entériner davantage encore la pratique du télétravail. Certains prendraient ainsi goût aux réunions en visio et au travail à distance, qui permettrait d'économiser «temps et argent». De nouvelles pratiques de travail, qui favorisaient à long-terme l'émergence de «digital nomads», des travailleurs à même de travailler n'importe où dans le monde, avec une connexion Wifi.

UN DEVELOPPEMENT DE LA TELE-MEDECINE

Pour éviter d'être contaminés par le Covid-19, de nombreux patients évitent désormais les cabinets médicaux et décalent leurs rendez-vous. Contraints par l'urgence et les mesures de précautions sanitaires, les praticiens proposent davantage de «télé-consultations»: des consultations médicales par visio.

Adoptées pendant la crise, les télé-consultations pourraient donc se démocratiser, et contribuer au développement d'un marché tech dédié.

UNE ACCELERATION DE L'automatisation

Si des machines de paiement automatique existent déjà dans les grandes surfaces en France, elles sont encore l'objet de réticences, en raison de la menace pour l'emploi qu'elles représentent. Or la crise sanitaire expose particulièrement les caissiers, obligés de venir travailler, malgré la pénurie récurrente de masques de protection. Après la crise, l'installation de machines automates pourrait donc s'accélérer.

UNE plus grande attention a la parole scientifique

Peu écoutés, malgré leurs alertes sur le développement de nouveaux coronavirus, les scientifiques retrouvent aujourd'hui leur légitimité, pour analyser la crise en temps réel, et proposer des scénarios d'anticipation. A rebours des rumeurs et des «faux experts» sur les réseaux sociaux.

UN CHANGEMENT DES relations sociales

Si la majorité de la population mondiale se retrouve désormais confinée, les contacts sociaux semblent «plus nombreux que jamais», entre amis ou membres familiaux, au travers de conversations en ligne, jeux et appels visio. Des liens sociaux renforcés, qui pourraient perdurer dans le temps.