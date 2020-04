CARTE : quels pays ne sont pas (ou peu) touchés par le coronavirus ?

Si la quasi totalité de la planète est désormais touchée par le coronavirus, quelques pays n'ont encore fait état d'aucun cas sur leur territoire, tandis que plusieurs d'autres en ont déclaré seulement quelques dizaines.

En se basant sur la carte interactive des chercheurs de l’université américaine Johns-Hopkins à Baltimore (Maryland), qui permet de suivre l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en temps réel, on remarque que six d'Etats restent totalement épargnés par le virus.

Si l'on regarde la carte, ces pays sont situés en Asie (Corée du Nord, Yémen, Tadjikistan, Turkménistan) et en Afrique (Lesotho, Comores). Cette liste ne prend pas en compte toutes les petites îles perdues dans le Pacifique (Tonga, Salomon, Marshall, Micronésie, Palaos...), qui affirment pour la plupart d'entre elles n'avoir aucun cas de Covid-19 sur leur territoire, ni celles de l'océan Atlantique (Sao-Tomé-et-Principe ne recense aucun cas par exemple).

En dehors de ces pays à zéro cas, on dénombre près de 50 autres Etats recensant moins de 50 cas de coronavirus chez eux. Des pays principalement localisés en Afrique (Mali, Libye, Soudan, Angola, Mozambique, Somalie...). On en trouve également en Asie (Mongolie, Syrie, Laos, Birmanie...), en Amérique latine (Nicaragua, Haïti, Suriname...) et en Océanie (Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée). En Europe, seulement un Etat et un territoire font état de moins de 50 cas de contamination : le Vatican et le Groenland (qui appartient au Danemark).

Malgré tout, ces données officielles sont pour certains pays à prendre avec des pincettes. En effet, il est probable que certains Etats - en particulier les régimes autoritaires - cachent la réalité de la propagation du virus dans leur pays. La Corée du Nord entre dans cette catégorie. Pourtant voisin de la Chine, où le Covid-19 est apparu et a fait des dégâts majeurs (plus de 81.000 infections et quelque 3.300 morts), et de la Corée du Sud (plus de 10.000 cas et 192 décès), la dictature annonce officiellement zéro cas de Covid-19. Ce dont les experts doutent fort, des responsables nord-coréens ayant demandé (et reçu) une aide humanitaire face au coronavirus. Même constat au Tadjikistan et au Turkménistan, deux pays eux aussi dirigés par des autocrates et où aucun cas de coronavirus n'a bizarrement été recensé.

D'après des spécialistes, d'autres Etats sous-estiment involontairement le nombre d'infections. En effet, «certains pays manquent d'instruments de mesure», éclaire Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po Paris et spécialiste des relations internationales. Notamment certains pays d'Afrique, où peu de tests du Covid-19 sont pratiqués. C'est le cas au Lesotho (zéro cas recensé), qui n'avait jusqu'à la fin mars ni test ni centre de dépistage.

Par ailleurs, on trouve dans cette liste de pays soi-disant épargnés (ou quasiment) par le virus des «Etats faillis», effondrés par des années de guerre ou de crise (Syrie, Libye, Soudan du Sud, Haïti, Yémen...), et où le recensement des personnes contaminées n'est sans doute pas la priorité.