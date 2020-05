Graphique : quels pays comptent le plus de morts du coronavirus par rapport à leur population ?

Les Etats-Unis sont, de très loin, le pays de la planète comptant le plus de morts du coronavirus, avec plus de 96.000 décès. Un chiffre considérable, mais qui s'explique en partie par la démographie américaine et ses 330 millions d'habitants. Si l'on regarde la mortalité liée au Covid-19 par rapport à la population, les Etats-Unis sont surpassés par huit pays.

En premier lieu desquels la Belgique. Avec ses quelque 9.000 décès pour 11,5 millions d'habitants, le Plat pays est l'Etat du monde affichant la plus forte mortalité due au coronavirus par rapport à sa population (81 décès pour 100.000 habitants). Il devance dans ce funeste classement l'Espagne (61,1 morts pour 100.000 habitants), le Royaume-Uni (55,2) - par ailleurs le pays d'Europe le plus endeuillé par le Covid-19 (près de 37.000 morts) - et l'Italie (54,2).

La France arrive en cinquième position, avec 42,1 décès pour 100.000 personnes. Puis viennent la Suède (39) et les Pays-Bas (33,7), deux pays ayant refusé d'instaurer un confinement obligatoire de leur population, misant plutôt sur la stratégie de l' «immunité collective». Même l'Irlande, avec seulement 1.600 décès pour 4,9 millions d'habitants (soit 32,7 morts pour 100.000 personnes), devance les Etats-Unis (29,4 décès pour 100.000 habitants), qui côtoie dans ce classement un autre petit pays, la Suisse, et ses 1.900 morts pour 8,5 millions d'habitants (22,3 victimes pour 100.000 personnes).

En retirant le biais démographique, on se rend compte que les Etats-Unis sont relativement moins affectés par le coronavirus que certains pays européens. Même constat pour les autres nations très peuplées figurant parmi la liste des pays les plus endeuillés : le Brésil (22.000 morts pour plus de 200 millions d'habitants) ne déplore par exemple «que» 10,5 décès dus au Covid-19 pour 100.000 habitants, l'Allemagne 9,9 (près de 8.300 morts pour 83 millions d'habitants) et l'Iran 9,1 (7.400 décès pour 82 millions d'habitants). Quant à la Chine (environ 4.600 morts), avec son 1,4 milliard d'habitants, elle compte officiellement seulement 0,3 décès pour 100.000 personnes.

A l'inverse, des Etats moins peuplés, avec peu de morts en termes absolus, montent dans le classement des pays les plus touchés par le coronavirus lorsque l'on observe la mortalité par habitant. C'est le cas par exemple de l'Equateur (3.000 morts, 18,1 victimes pour 100.000 habitants), du Luxembourg (109 morts, soit 17,8 décès pour 100.000 personnes) ou du Portugal (1.300 morts, 12,7 décès pour 100.000 individus).

Des comptages de décès différents

Même si ces chiffres permettent d'avoir une analyse plus fine de la situation épidémique dans chaque pays, ils doivent être comparés avec prudence. En effet, si la Belgique compte le plus de décès imputés au coronavirus par habitant, c'est en partie parce que les autorités sanitaires comptabilisent dans leur bilan les morts suspectées d'être liées au coronavirus, sans que cela ait été nécessairement prouvé par un test. D'où un total plus élevé, mais sans doute aussi plus proche de la réalité.

A l'inverse, en Espagne par exemple, tous les décès dus au Covid-19 dans les maisons de retraite sont loin d'être enregistrés. Seules les personnes ayant été testées positives au coronavirus figurent en effet dans le bilan. Rien que dans la région de Madrid, si 1.054 décès de personnes âgées ont été enregistrés mi-avril, 5.688 autres, «attribuables» au virus selon les autorités locales, ont été exclus des statistiques, qui seraient donc six fois inférieures au véritable décompte.

En France, les décès dans les Ehpad et les autres établissements médico-sociaux sont recensés depuis le 2 avril, en plus de ceux en milieu hospitalier. Mais le bilan reste incomplet, puisqu'il ne prend pas en compte les morts à domicile - qui représenteraient 1 % des décès selon Santé publique France -, à l'instar de ce qu'il se passe dans de nombreux pays. En Italie, la Sécurité sociale a jugé le bilan officiel de près de 33.000 morts «peu fiable». Il faudrait selon elle rajouter 19.000 décès à ce chiffre.

La situation est également floue au Brésil, devenu récemment le deuxième pays du monde comptant le plus d'infections au Covid-19 (près de 350.000). Le manque de tests de dépistage et le temps d'attente extrêmement long pour en obtenir les résultats font que le bilan pourrait être 2 à 9 fois supérieur aux statistiques du gouvernement, selon un chiffre rendu public par un collectif d'experts mi-avril.

Certains Etats sont par ailleurs accusés de minimiser délibérément leur nombre de victimes du Covid-19, en particulier la Chine, berceau de la pandémie. Les milliers d'urnes funéraires livrées fin mars à Wuhan, où est apparu le virus en décembre dernier, ont semé le doute. Ils ont amené certains observateurs à estimer à environ 40.000 le nombre de morts du coronavirus rien qu'à Wuhan, soit dix fois plus que le bilan officiel (près de 4.000 décès) - qui a été revu à la hausse de 50 % par les autorités mi-avril. Idem en Russie, troisième pays du globe comptant le plus de cas de Covid-19 (près de 345.000), et dont le taux de mortalité extrêmement bas (environ 1 %) intrigue les experts. D'autant plus que les chiffres de surmortalité à Moscou (+20 % en avril) entrent en contradiction avec le bilan officiel.