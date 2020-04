Le casting de «Sex and the City» remercie le personnel soignant de New York

Dans un podcast, les actrices de la série culte «Sex and the city» ont rendu hommage aux soignants de New York en première ligne face au coronavirus.

«The Bradshow Boys» est un podcast où chaque semaine trois hommes regardent et commentent un épisode de la série.

Dans le numéro du jeudi 8 avril, les créateurs de l'émission audio ont souhaité rendre hommage à l'une de leurs auditrices : Meg qui travaille dans un hôpital de New York, et qui écoute régulièrement le podcast.

Pour la remercier, ainsi que l'ensemble du corps médical, les trois animateurs ont concocté un épisode spécial où les actrices de la série ont personnellement enregistré un message audio.

THANK YOU to Meg - an NYC #COVID19 ICU doctor - and ALL medical workers on the front lines. From the cast of #SATC and from The Boys, our hearts go out to you for all your selfless work https://t.co/VnCvJlFnuX

— The Bradshaw Boys (@thebradshawboys) April 9, 2020