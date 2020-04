Inde : la police les oblige à écrire 500 fois «je suis désolé» pour avoir violé le confinement

Leur punition pour avoir violé le confinement ? Ecrire 500 fois «je suis désolé». La police indienne a innové pour sanctionner dix touristes étrangers qui avaient violé le confinement dans une ville du nord du pays, ont annoncé les autorités dimanche 12 avril.

Les voyageurs, venus d'Israël, du Mexique, d'Australie et d'Autriche, avaient été arrêtés alors qu'ils se promenaient dans les rues de Rishikesh, une ville au pied de l'Himalaya que les Beatles avaient choisie pour faire une retraite spirituelle dans un ashram, en 1968.

Ils ont alors été forcés par la police d'écrire «Je n'ai pas suivi les règles du confinement, je suis désolé», a indiqué un membre de la police locale, Vinod Sharma.

Depuis le confinement, décrété fin mars pour le pays entier, les habitants n'ont le droit de quitter leur domicile que pour des sorties indispensables comme les achats de provisions ou de médicaments.

10 foreign nationals caught taking a stroll along the banks of the Ganga in Rishikesh, were made to write "I am sorry" 500 times by the police for flouting the nationwide lockdown. pic.twitter.com/U149rwghUS

— Suresh Upadhyay (@SureshNBT) April 11, 2020