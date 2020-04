La CIA a lancé une alerte contre l’usage de la chloroquine en interne

La CIA est plus prudente que Donald Trump sur l'utilisation de la chloroquine afin de lutter contre le nouveau coronavirus. Fin mars, l'agence avait prévenu ses employés du danger de la prise de la molécule sans la supervision d’un professionnel de la santé.

L’agence américaine avait publié un message sur le site web dédié à son personnel, a rapporté le Washington Post.

Elle avait également mis en garde contre «des effets secondaires potentiellement importants, y compris la mort cardiaque subite». La CIA a demandé à ses employés de ne pas «obtenir ce médicament» par leur propres moyens.

Les espoirs de Trump sur la chloroquine

Interrogé par le média américain The Colline, un porte-parole de la CIA a précisé que les consignes données au personnel de l’agence sont «conformes aux centres de contrôle et de prévention des maladies et aux directives de la Maison Blanche».

Or, depuis plusieurs semaines maintenant, Donald Trump évoque la chloroquine comme un remède qui «semble avoir de bons résultats».

Un discours tempéré dans l’entourage même du président américain. Anthony Fauci, membre du groupe de travail sur le coronavirus à la Maison Blanche, a déjà averti à de multiples reprises qu’il était encore trop tôt pour juger d’une réelle efficacité de la chloroquine sur les patient atteints du Covid-19.