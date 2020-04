Le braconnage de rhinocéros bat son plein dans plusieurs pays d'Afrique à cause du confinement

Rarement les rhinocéros n'auront été aussi menacé. Dans plusieurs pays d'Afrique, et notamment en Afrique du Sud et Botswana, le braconnage de cet animal pour récupérer ses cornes est en pleine expansion, profitant notamment du confinement.

«Les animaux ne sont pas justes protégés par des rangers, mais aussi par la présence des touristes», résume au New York Times Tim Davenport, directeur des programmes de conservation des espèces en Afrique pour la Wildlife Conservation Society. En effet, la présence massive de ces derniers tient à l'écart les braconniers, qui ne peuvent pas risquer de s'attaquer aux animaux devant autant de témoins. Mais avec les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus, le tourisme est à l'arrêt, ce qui laisse toute latitude pour les chasseurs illégaux.

«Dès que le confinement a été mis en place en Afrique du Sud, nous avons eu une incursion presque tous les jours», s'alarme Nico Jacobs, fondateur de l'ONG Rhino 911, qui aide les animaux en danger à être transporté par hélicoptère. Au moins 9 rhinocéros ont ainsi été tué en Afrique du Sud, 6 au Botswana, mais il est possible que ce chiffre soit plus important.

Une corne plus chère que de l'or

Alors que l'économie du tourisme risque de s'effondrer à cause de la crise sanitaire, les experts craignent une augmentation du braconnage. «Il va y avoir beaucoup de personnes qui ne gagnent plus d'argent, et qui vont se retourner vers le monde naturel, et vous ne pouvez pas les blâmer. Ce sont des gens qui ont faim», assure Map Ives, directeur de Rhino Conservation Botswana.

Il faut dire que le braconnage peut rapidement devenir un marché lucratif. Pour cet exemple précis, les cornes de rhinocéros sont très appréciées dans certains pays asiatiques pour les effets qu'elles procureraient. Selon la WWF, le kilo se revend plusieurs dizaines de milliers d'euros, «soit plus que le kilo d'or». Le rhinocéros noir est aujourd'hui en danger critique d'extinction, risque qui s'aggrave donc avec la pandémie mondiale.