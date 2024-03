Parc Zoologique de Paris : étude des manchots, réintroduction de vautours… Le zoo lance 10 projets pour la biodiversité

A tout juste un mois de célébrer le 10e anniversaire de sa réouverture et ses 90 ans d'existence en juin, le Parc Zoologique de Paris a présenté dix projets de conservation de la biodiversité en lien avec son activité.

«Dans ce contexte de crise du vivant, nous avons la conviction que les zoos ont un rôle à jouer», a déclaré Gilles Bloch, Président du Muséum national d’Histoire naturelle. Pour jouer ce rôle, le Parc Zoologique de Paris (PZP) a présenté dix projets de conservation de la biodiversité.

Travailler à la réintroduction des vautours fauves en Bulgarie

Un spécimen de vautour fauve du PZP ©F-G Grandin/MNHN

Originaire des montagnes de Bulgarie, le vautour fauve y a quasiment disparu. Grâce à ses neuf individus, le Parc Zoologique soutient depuis sept ans les actions menées dans le cadre du projet LIFE de l'association Fund for Wildlife Flora and Fauna (FWFF).

Depuis 13 ans, LIFE a permis la réintroduction de vautours en Bulgarie. Dans la présentation de cette mission, le zoo a rappelé qu'en 2021 un vautour fauve née dans le parc avait été relâché et qu'un deuxième individu pourrait l'être en 2024.

Une tentative de reproduction des rhinocéros blancs

Les deux mâles rhinocéros du Parc Zoologique de Paris ©F-G Grandin/MNHN

Deuxième plus gros mammifère terrestre, le rhinocéros est en danger critique d'extinction. Pour lutter contre cela, le Parc zoologique a accueilli deux mâles rhinocéros blancs lors de sa réouverture il y a dix ans. En 2024, deux femelles ont été prêtées au parc pour permettre une reproduction.

En parallèle de cela, le zoo soutient financièrement la réserve de Borana au Kenya qui travaille activement à la protection du mammifère dans la région et éduque les nouvelles générations à vivre à ses côtés.

Étudier les manchots de Humboldt sans les perturber

Le zoo compte 35 individus de manchots de Humboldt ©F-G Grandin/MNHN

Avec sa compagnie de 35 manchots de Humboldt, le Parc participe activement à la création d'une nouvelle technique d'approche et d'étude de l'espèce en Antarctique. Cette dernière doit permettre d'accroître les connaissances sur l'espèce sans perturber son environnement et sans avoir à capturer et pucer les individus.

Analyser l'écologie des amphibiens et des caméléons de Madagascar

Un des caméléons de Madagascar du Parc ©F-G Grandin/MNHN

Autre des projets soutenus par le Parc Zoologique de Paris dans sa mission de conservation de la biodiversité, l'étude de l'écologie des petits amphibiens et des caméléons de Madagascar, notamment dans la réserve naturelle de Vohimana.

Cette étude doit permettre d'aider à la protection des espèces et d'évoluer le niveau de menaces que le réchauffement climatique fait peser sur elles.

Protéger le propithèque couronné

Un des propithèques couronnés du zoo ©F-G Grandin/MNHN

Sous-espèce du lémurien, le propithèque couronné est en danger critique d'extinction. Pour endiguer le phénomène, le zoo de Paris soutient financièrement l'association Impact Madagascar qui met en place des alternatives de culture pour éviter la destruction de l'habitat naturel du petit mammifère.

Favoriser la réintroduction des lamantins à la Réunion

Après l'échec de la réintroduction du lamantin à la Réunion, le PZP compte aujourd'hui trois individus mâles en captivité. En 2024, l'arrivée d'une femelle pour la reproduction permettrait de relancer ce projet de réintroduction du mammifère d'eau douce.

Parmi les activités organisées par le zoo en parallèle des visites, celle des apprentis soigneurs permet de découvrir le travail des soigneurs et en apprendre plus sur le lamantin.

Limiter la pollution génétique du Guanaco

Deux Guanacos du zoos ©F-G Grandin/MNHN

C'est l'un des risques qui peut mener à la disparition d'une espèce, l'hybridation. Ce phénomène de pollution génétique touche notamment la race du Guanaco qui subit une hybridation naturelle avec le lama du Chili.

Afin de limiter l'hybridation, la Parc soutient la stérilisation des hybrides pour éviter leur reproduction.

Mettre en place une observation des fossas

En mars 2023, le Parc Zoologique de Paris a accueilli une portée de 4 fossas ©F-G Grandin/MNHN

En mars 2023, le Parc Zoologique de Paris a accueilli une nouvelle portée de quatre jeunes fossas. Jusqu'en 2021, le PZP a soutenu financièrement des recherches menées par le Max Planck Institute qui étudie six mois par ans les habitudes de chasse de ce mammifère de Madagascar.

Mesurer le stress des pumas face à l'Homme

Un puma du zoo ©F-G Grandin/MNHN

Cette mission s'éloigne des autres menées et soutenues par le PZP. Il s'agit ici d'analyser le stress qui touche le puma sauvage face à la présence de l'Homme dans la réserve de Torres Del Paine en Patagonie.

Protéger le grand Hapalémur

©F-G Grandin/MNHN

Autre lémurien en danger critique d'extinction, le grand hapalémur fait l'objet d'une mission de protection. Sa population sauvage est évaluée à seulement 1.000 individus. Le Parc Zoologique de Paris abrite six grands hapalémurs et participe activement à un programme de reproduction en captivité.

Le zoo soutient également financièrement l'action de l'association Helpsimus, qui suit les individus sauvages.