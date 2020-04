Australie : la police intervient à l'anniversaire d'un enfant et distribue 26.000 dollars d'amendes

Ils ont payé le prix fort. Les participants à une fête d'anniversaire ont été condamnés à verser une amende de plus de 26 000 dollars à Melbourne, dimanche 19 avril, pour s'être rassemblés, malgré les mesures de confinement du Victoria.

La police de l'Etat du sud-est de l'Australie a débarqué à la fin de la fête dans la propriété, située dans la banlieue australienne Beaumaris. Elle a infligé aux participants, venus fêter l'anniversaire d'un enfant de huit ans, une amende de 1 652 dollars à chacun des 16 adultes présents, rapporte le site Pedestrian.

Les agents ont été prévenus par les voisins de la propriété. Ces derniers leur ont transmis une photographie montrant une vingtaine de personnes, dont de nombreux jeunes enfants :

A Bayside family will be fined after they held a birthday bash for their 8-year-old boy this morning. The homeowner denies having a “party” but a passerby snapped this pic... @VictoriaPolice officers paid them a visit shortly after. More in @9NewsMelb tonight pic.twitter.com/uuzHzvPzq1

— Sam Cucchiara (@SamCucchiara9) April 19, 2020