La Nasa photographie un dragon minéral géant sur Mars

Non, la fameuse famille Targaryen de «Game of Thrones» ne s'est pas réfugiée sur la planète Mars avec un dragon, contrairement à ce qu'un cliché partagé par la Nasa pourrait laisser penser.

Cette sublime photo, qui aurait pu servir pour le générique de la série culte, a été prise grâce à la caméra HiRISE (High Resolution Imaging Experiment), qui équipe le satellite robotisé Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA.

Lancé par l'agence spatiale américaine en 2005, ce dernier a pour principale vocation d'observer la planète rouge depuis son orbite. Et ce sont les ingénieurs du Laboratoire lunaire et planétaire de l'Université d'Arizona, qui exploitent cette fameuse caméra, qui ont eu la chance de pouvoir observer ce fameux «dragon chinois légendaire», selon leurs propres mots, alors que le satellite se trouvait en orbite à 258 kilomètres au-dessus de la surface de Mars.

HiPOD 11 Apr 2020: Year of the Dragon





We rotated this image of light-toned blocky material in southwestern Melas Chasma because from this perspective, it resembles a fabled Chinese dragon.





NASA/JPL/UArizonahttps://t.co/6wGlHKmrN5 #Mars #science pic.twitter.com/bPF9Kk1Uxb

— HiRISE: Beautiful Mars (NASA) (@HiRISE) April 11, 2020