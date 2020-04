Plus de 1 300 jets privés sont entrés et sortis du Royaume-Uni depuis le confinement

Plus de 1.300 vols de jets privés ont eu lieu vers et depuis le Royaume-Uni depuis le début du confinement, selon un rapport du Sunday Times.

Sur les 1 312 vols, 545 étaient des vols à destination du Royaume-Uni. La plupart de ces vols privés proviennent de pays où le nombre de cas de Covid-19 est important, tels que les Etats-Unis, l'Espagne et la France, indique la société de conseil en aviation WingX, à Insider. Mais le plus grand nombre vient d'Allemagne, moins touchée par la pandémie.

Quant aux départs en provenance du Royaume-Uni, ils représentent 767 vols. La majorité se dirige vers la France, l'Allemagne et l'Espagne. Beaucoup ont également pris le chemin de la Russie. Les Emirats Arabes Unis sont également une destination prisée de ces voyageurs qui ont quitté le Royaume-Uni et ses 16 060 cas officiels de Covid-19, recensés le lundi 20 avril.

differentes explications possibles

Justin Browman, directeur général d'Air Charter Service, défend, dans le Times, un certain nombre de ces vols, ainsi que les prochains : «Les compagnies aériennes se sont arrêtées à peu près du jour au lendemain. Il y a encore des miliers de personnes au mauvais endroit. Beaucoup de ces vols seront des rapatriements légitimes en provenance du monde entier».

Autre cas de figure possible : «Certaines de ces personnes sont des riches qui comptent le Royaume-Uni comme foyer et qui fuient vers leur résidence secondaire à cause du confinement», explique une «source», toujours au Times. Ce, bien que que le gouvernement ait demandé d'exclure «les voyages non essentiels», dont les visites de résidences secondaires.