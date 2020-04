Des SMS envoyés par la Chine aux Américains pour créer une panique sur le coronavirus ?

L'objectif : créer une panique. Selon les services de renseignements américains, des messages ont été envoyés à des millions de leurs concitoyens par des espions chinois.

Les SMS et posts sur les réseaux sociaux assuraient que Donald Trump était sur le point de mettre en place un confinement obligatoire sur tout le territoire américain dès le mois de mars. «Ils vont l'annoncer dès que les troupes seront sur place pour empêcher les pillages et les émeutes», disait l'un d'eux, dévoilé par le New York Times, qui l'a récupéré auprès d'une source au Département d'Etat.

Face à l'importance qu'avait prise cette rumeur, le Conseil de Sécurité Nationale avait été obligé de démentir sur Twitter.

Text message rumors of a national #quarantine are FAKE. There is no national lockdown. @CDCgov has and will continue to post the latest guidance on #COVID19. #coronavirus — NSC (@WHNSC) March 16, 2020

Après enquête, les services de renseignements sont donc persuadés qu'il s'agit d'une opération chinoise destinée à semer le trouble. Cette technique n'est pas nouvelle, et est régulièrement utilisée, par la Russie notamment. La nouveauté est seulement l'utilisation des SMS, puisque les renseignements du pays dirigé par Vladimir Poutine utilisent avant tout les réseaux sociaux.

Questionnés par le New York Times, les officiels américains n'ont pas révélé pourquoi la Chine leur semblait derrière cette action de grande ampleur, notamment pour protéger des sources.

«Tous les pays le font»

Il reste également à déterminer si les espions asiatiques ont créé les messages, où s'ils se sont contentés d'augmenter leur diffusion de manière exponentielle. Selon le quotidien américain, les renseignements américains avaient d'ailleurs augmenté les vérifications et surveillances des diplomates chinois, ainsi que les membres de médias gouvernementaux du pays.

Alors que les accusations concernant les pratiques de la Chine commençaient à poindre ces derniers jours, un porte-parole du ministre des Affaires étrangères a déclaré : «nous exhortons les Etats-Unis à stopper la manipulation politique, remettre leurs affaires en ordre, et se concentrer plus sur la lutte contre l'épidémie et relancer l'économie».

Interrogé sur Fox News à ce sujet, Donald Trump ne s'était lui pas montré très inquiet face à tout cela : «Ils le font, et nous le faisons (...). Tous les pays le font».