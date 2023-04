Fox News paiera 787,5 millions de dollars pour éviter un procès en diffamation sur la présidentielle de 2020

Pour éviter un embarrassant procès en diffamation, la chaîne américaine conservatrice Fox News paiera 787,5 millions de dollars à l'entreprise de machines de vote électronique Dominion, après un accord de dernière minute signé ce mardi.

La chaîne souhaitait à tout prix éviter la case procès, quitte à débourser une somme astronomique. Fox News versera 787,5 millions de dollars (720 millions d'euros) à l'entreprise de machines de vote électronique Dominion, comme les deux compagnies en ont décidé d’un commun accord, à l’issue d’une audience qui devait déterminer si la plainte pour diffamation déposée par Dominion à l’encontre de la chaîne déboucherait sur un procès. Après avoir échoué à se faire réélire en novembre 2020, le camp de Donald Trump avait - sans preuve - accusé de fraude celui de Joe Biden lors du scrutin.

«Nous sommes heureux d'être parvenus à un règlement de notre différend avec Dominion Voting Systems», a déclaré dans un communiqué la chaîne conservatrice, après l'annonce de cet accord scellé par le juge qui devait présider le procès, devant une cour supérieure de l'Etat du Delaware.



Perle de l'empire médiatique de Rupert Murdoch, Fox News évite ainsi de subir «le procès en diffamation du siècle», comme l'a qualifié le New York Times. Ses dirigeants disent «prendre acte d'une décision de la cour jugeant fausses certaines affirmations concernant Dominion», alors que le juge avait déclaré dans une ordonnance du 31 mars qu'il était «clair comme de l'eau de roche qu'aucune affirmation sur Dominion lors de l'élection de 2020 (n'était) vraie».



De son côté, John Poulos, le patron de Dominion, a déclaré que Fox News avait «admis avoir raconté des mensonges» qui ont «causé de dégâts énormes à mon entreprise, nos employés et nos clients». «Rien ne peut réparer cela.»

Dominion Voting System, société spécialisée dans la vente de matériel et de logiciel de vote électronique devenue l'un des principaux fournisseurs de système de vote électronique aux États-Unis, réclamait au départ 1,6 milliard de dollars.



L'entreprise, dont les machines fonctionnaient dans 28 Etats pendant la présidentielle remportée par Joe Biden, était accusée par les équipes de Donald Trump et ses partisans, d'avoir favorisé le trucage du scrutin en 2020.

Les animateurs exemptés d’un exercice humiliant

Selon des médias américains, les termes de l'accord épargnent aux animateurs de Fox News d'avoir à faire amende honorable en s'excusant à l'antenne, ou en reconnaissant avoir diffusé des mensonges.

Avant même les débats, la procédure avait cependant donné lieu à un déballage embarrassant pour Fox News, avec la publication d'échanges de courriels ou de SMS montrant que des vedettes de la chaîne, et même Rupert Murdoch, ne croyaient guère, en novembre 2020, au scénario d'une élection truquée, pendant que les accusations faisaient florès à l'antenne.

Le procès était très attendu aux Etats-Unis, où il était vu comme un test pour les limites de la liberté d'expression, garantie par le premier amendement de la Constitution, tout autant que pour la lutte contre la désinformation.



Même s’il n’aura finalement pas lieu, l'addition que Fox News devra régler est «sans précédent» et représente «à elle seule une punition de taille» pour la chaîne, a expliqué à l'AFP Mark Feldstein, professeur de journalisme à l'université du Maryland.

Régulièrement accusée de se faire l'écho de théories conspirationnistes, la chaîne jouait gros et voulait faire du procès un cas emblématique de la liberté de la presse. Pour elle, il était légitime de donner la parole au camp Trump quand il contestait le vote, et «essentiel pour la recherche de la vérité» de laisser s'exprimer toutes les parties. Mais Dominion s'appuyait sur les discussions internes pour soutenir que Fox News mentait à dessein, pour ne pas perdre ses téléspectateurs acquis à Donald Trump.



Même si Fox News pourra bientôt tourner la page Dominion, elle n'est peut-être pas au bout de ses peines. La chaîne est poursuivie par une autre société, Smartmatic, dans une affaire similaire.

«La campagne de désinformation de Fox News a eu un impact direct et néfaste sur la capacité de Smartmatic à mener ses activités aux États-Unis et dans le monde, maintenant et à l'avenir. En conséquence, Smartmatic se défend contre les attaques fausses, et inexactes de Fox News. Nous pensons également que les efforts visant à jeter le doute sur l'intégrité du système électoral des Eats-Unis minent la démocratie et ont un impact négatif sur les agents électoraux dévoués et travailleurs qui assurent l'intégrité des élections», peut-on lire sur le site de la compagnie, qui déploie des «technologies électorales sécurisées dans 30 pays».