Coronavirus : des malades bientôt détectés grâce au flair des chiens ?

Des chiens dressés à détecter l’odeur du coronavirus : c’est l’expérience inédite réalisée actuellement par des scientifiques britanniques et une association pour endiguer la pandémie outre-Manche.

«Nous pensons que les chiens peuvent détecter le Covid-19 et qu'ils pourront très rapidement dépister des centaines de personnes afin de savoir qui doit être testé et isolé», a déclaré Claire Guest, fondatrice et directrice générale de l'association Medical Detection Dogs. Les premiers chiens renifleurs devraient ainsi être opérationnels d’ici à six semaines.

Déjà connue contre d’autres maladies, comme le cancer, le diabète ou la migraine, la technique, si elle porte une nouvelle fois ses fruits, pourrait permettre de déceler, de manière non intrusive, des malades porteurs du Covid-19, à l’entrée par exemple de lieux publics ou dans les aéroports.

Les chiens possèdent 300 millions de récepteurs olfactifs (soit 60 fois plus que les hommes) ce qui leur permet d’avoir un sens de l’odorat hyper développé, une caractéristique bien connue.

Au Royaume-Uni, le coronavirus a fait 18.100 morts selon un dernier bilan.