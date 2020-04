Les Français n’auraient pris que 84 grammes en moyenne durant le confinement

Les Français ont-ils été de bons élèves durant le confinement ? S'ils ont été souvent pointés du doigt par les autorités, une étude menée par Withings vient tordre le cou à certaines idées reçues.

Publié ce jeudi 23 avril, ce document s'appuie sur des données récoltées auprès des utilisateurs d'objets connectés conçus par Withings. Les données anonymisées révèlent ainsi que les Français ont globalement bien respecté le confinement en commençant par limiter leurs déplacements. Les trackers d'activités liés aux bracelets et aux montres connectés révèlent ainsi que le nombre de pas quotidien moyen a chuté de 27 %, tandis que ce chiffre a même baissé de 40 % en Espagne et 28 % chez nos voisins italiens. Trois pays qui ont décrété le confinement total. A l'inverse, l'Allemagne où le confinement n'était que partiel, le nombre de pas moyen relevé par jour n'a baissé que de 1 %.

Un poids moyen en hausse mais contrôlé

Et si les spécialistes craignaient que les Français ne fassent du gras durant le confinement en réduisant, de fait, leur activité physique ou bien qu'ils grignoteraient davantage à cause du stress, ceux-ci se sont montrés finalement peu gourmands à l'issue du premier mois. Les données récoltées auprès des balances connectées indiquent ainsi une prise de poids moyenne de seulement 86 grammes.

Un chiffre plutôt encourageant, puisque les Français sont loin des Chinois qui enregistrent une prise de poids moyenne de 250 g, suivie par les Italiens avec 195 g, les Allemands avec 189 g, Les habitants du Royaume Uni (160 g) et les Espagnols (117 g). La raison principale avancée par Withings reste le facteur du sommeil : «Outre le maintien, voire la hausse d’une activité physique à domicile, l’augmentation de la durée du sommeil constatée est un facteur non négligeable pour éviter la prise de poids. En effet, déréglés par des nuits trop courtes, les hormones chargées de réguler l’appétit ne fonctionnent plus correctement et ont un impact direct sur la sensation de faim», explique l'étude.

Un sommeil plus réparateur

Côté sommeil justement, les Français dormiraient en moyenne chaque jour 20 minutes de plus, rapportent les capteurs. Surtout, si la durée du dodo est en hausse, c'est sa qualité qui est à souligner puisque l'étude de nos comportements, lorsque l'on dort, démontre que l'on ressort de nuits plus reposantes. «Cela montre également que le stress lié au confinement n’a pas de réel impact sur le sommeil», souligne l'étude.