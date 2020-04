La pandémie de coronavirus favorise la déforestation de l'Amazonie

Le Covid-19 n'a pas que des conséquences positives sur l'environnement. Selon les tribus indigènes, les partisans de la déforestation de l'Amazonie profitent de la pandémie pour intensifier la destruction de la forêt.

C'est ce que pointe Marcio Astrini, chercheur à L'observatoire du climat, une organisation environnementale à but non-lucratif basée à Sao Paulo, interrogé par le HuffPost : «Ces personnes (mineurs, braconneurs, etc...) ne sont pas en quarantaine. Elles ont la possibilité d'aggraver la situation et d'agir encore plus facilement qu'auparavant», explique-t'il au Huffington Post US.

Les peuples autochtones du Brésil craignent ainsi que les raids illégaux sur les terres tribales protégées se soient intensifiés pendant la crise sanitaire, rapporte le site d'information.

La déforestation en Amazonie a atteint en mars les niveaux mensuels les plus élevés depuis plus de dix ans, selon les données publiées par l'agence spatiale du Brésil. Ainsi, plus de 200 000 carrés de forêts ont été défrichés en mars, révèle l'Institut national de recherche spatiale du Brésil (INPE), qui surveille la déforestation par satellite. Après la série d'incendies qui a eu lieu en 2019, la destruction s'est donc poursuivie en Amazonie.

le president bresilien jair bolsOnARo en cause

Les indigènes ont ainsi fait appel aux Nations Unies pour leur demander de les aider à mettre fin à la déforestation et aux raids sur les terres tribales. D'après les otochtones, ces deux phénomènes ont augmenté depuis l'élection du président brésilien Jair Bolsonaro. Un avis partagé par le chercheur Marcio Astrini : «Le virus n'est pas le problème de la forêt. Le vrai virus pour l'Amazonie, c'est le gouvernement de Bolsonaro».

En effet, quand il est arrivé au pouvoir en janvier 2019, le président d'extrême droite a annoncé son intention d'ouvrir les territoires indigènes à l'exploration minière ou pétrolière, voire à l'agriculture extensive, rappelle l'AFP. Depuis, le déboisement et les incendies de forêts ont fortement augmenté.