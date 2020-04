Des scientifiques ont détecté le coronavirus dans des particules d'air pollué

Dans une étude relayée vendredi 24 avril par le quotidien britannique The Guardian, des scientifiques italiens indiquent avoir détecté le coronavirus dans des particules d'air pollué. Ils veulent maintenant savoir si la pollution peut servir de véhicule au SARS-CoV-2 et contribuer ainsi à contaminer plus de personnes in fine.

Mais avant cela, la première étape de leur travail, qui est encore en phase initiale, va consister à déterminer si le virus peut réellement survivre sur ces particules fines polluées et, si oui, s'il est présent en quantité suffisante pour provoquer une infection.

Autrement dit : si la présence du coronavirus dans des particules de pollution de l'air est avérée, il n'est pas pour autant encore certain que cela contribue à diffuser le SARS-CoV-2. En revanche, si tel est le cas, la lutte devra forcément s'adapter pour combattre le virus.

Pour chercher à savoir si le coronavirus était présent dans la pollution, les scientifiques italiens ont collecté des échantillons d'air pollué dans une zone industrielle de la province de Bergame, en Lombardie, qui a particulièrement souffert de la pandémie.

While scientists aren’t yet sure if COVID-19 is infectious when carried by air pollution, we already know that air pollution contributes to more severe coronavirus cases – which makes Trump’s rollbacks to air pollution rules even more irresponsible. https://t.co/E9slDSJqxd

— Food & Water Watch (@foodandwater) April 25, 2020