Pourquoi l'Italie a décidé de ne pas rouvrir les écoles avant septembre

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a promis dimanche la réouverture des écoles en septembre. Il compte toutefois organiser les examens du second degré.

«L'école est au centre de nos pensées et rouvrira en septembre», a-t-il dit dans un entretien avec le quotidien de gauche La Repubblica, soulignant que «tous les scénarios préparés par un comité d'experts prévoyaient des risques élevés de contagion en cas de réouverture (avant septembre, ndlr) des écoles».

«Nous aurions une nouvelle explosion (des contaminations), selon les experts, dans une semaine ou deux», a rajouté le Premier ministre dans des propos relayés par le Corriere Della Sera.

Le plus vieux corps enseignant d'Europe

Sur Facebook, la ministre de l’Éducation publique, Lucia Azzolina, a précisé que les examens du baccalauréat auront bien lieu. Elle a affirmé que le gouvernement pouvait garantir leur tenue «en toute sécurité» avec le «feu vert» du «comité technico-scientifique».

La prudence est de mise en Italie. En effet, le corps enseignant italien possède la moyenne d'âge la plus élevée d'Europe. Elle est de 49 ans d'après les observateurs de l'OCDE.

Selon une enquête réalisée en 2018, et rapporté par le Corriere, 49% des professeurs italiens ont plus de 50 ans. «Il y a un risque calculé dans ce domaine avec du personnel d’un certain âge», a précisé Giuseppe Conte.

De plus, une grande majorité des établissements scolaires italiens devaient fermer leurs portes début juin, aux alentours du 6 pour la plupart. La région du Trentin-Haut-Adige est celle qui devait fermer ses écoles le plus tard, le 16 juin.

Les établissements scolaires sont fermés depuis début mars en raison du Covid-19 qui a fait déjà près de 27.000 morts en Italie, le pays le plus durement touché en Europe.