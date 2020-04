Des images de la Nasa montrent la désintégration de la comète Atlas

Le télescope spatial Hubble de la Nasa a capturé des images, les plus nettes à ce jour, de la désintégration de la comète Atlas.

La comète C/2019 Y4 (Atlas) a été découverte en décembre 2019, grâce au système de surveillance astronomique robotisé ATLAS installé à Hawaï. Son éclat était tel que les astronomes pensaient qu'elle pourrait bientôt devenir visible à l'œil nu. Elle devait d'ailleurs briller intensément à partir de ce mois de mai.

Mais en mars 2020, de nouvelles observations ont montré que la luminosité de la comète était soudainement devenue très faible. Et pour cause. Les scientifiques ont découvert que son noyau, principalement constitué de glace et de poussières agglomérées, a fini par se désintégrer.

La Nasa a partagé deux images illustrant ce phénomène. Sur la première, prise le 20 avril, on peut compter jusqu'à 30 fragments et environ 23 sur celle du 23 avril.

« Nous ne savons pas si cela est dû au fait que les fragments clignotent, un peu comme les lumières d'un sapin de Noël, mais en fonction de la lumière qu'ils renvoient du soleil ou parce que différents fragments apparaissent à différents jours », a indiqué David Jewitt, astronome à l'université de Californie à Los Angeles (États-Unis), dans un communiqué de la Nasa.

«La plupart des comètes qui se fragmentent sont trop sombres pour être vues. Des événements d'une telle ampleur ne se produisent qu'une ou deux fois par décennie», a commenté de son côté le chercheur Quanzhi Ye, de l'Université du Maryland (États-Unis).

Généralement, une comète se fragmente après s'être approchée trop près du Soleil. Le noyau ne supporte pas le choc thermique et fini par exploser. Mais pour l’heure, les astronomes ignorent encore la cause exacte de ce phénomène.

Le communiqué précise que si au moins l'un des fragments de la comète Atlas survit assez longtemps, elle passera au plus près de la Terre le 23 mai prochain, soit à 116 millions de kilomètres, avant d’aller contourner le soleil huit jours plus tard.