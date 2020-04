Une vie extraterrestre pourrait exister sur Vénus

Des simulations russes avancent que la vie peut exister sur Vénus car des micro-organismes survivent dans son environnement.

Si l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie est arrivé à la conclusion qu'une vie similaire pourrait exister sur Vénus, c'est qu'il a découvert que les micromycètes, des microchampignons, peuvent survivre dans des conditions que l'on retrouve dans l'atmosphère de la planète, rapporte le iTech Post ce lundi 27 avril.

Selon les scientifiques russes, une vie similaire peut également survivre sur Mars. Ils ont en effet appliqué la technique de leur première étude, mais avec les conditions qui pourraient être rencontrées sur la planète rouge. Résultat : les organismes auraient également survécu à l'environnement glacial de Mars.

Ces révélations s'avèrent étonnante pour ces scientifiques à cause de l'environnement hostile de Vénus. Cette planète de taille similaire à la terre, est la plus chaude de notre système solaire, avec 465 °C en moyenne de jour comme de nuit, elle subit de fréquentes pluies d'acide sulfurique et sa pression atmosphérique vaut 92 fois celle de la Terre, selon Futura.

L'Institut est considéré comme l'un des plus populaires et prestigieux instituts spatiaux de Russie, connu notamment pour sa collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA, assure iTech Post.