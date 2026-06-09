Cette image spectaculaire capture les derniers instants d'une étoile mourante

Des scientifiques ont capturé, depuis Hawaï, une image saisissante de NGC 1514, une nébuleuse située à 1.500 années-lumière de la Terre. Les clichés ont dévoilé les dernières étapes de la vie d'une étoile.

Un spectacle cosmique fascinant. Le télescope Gemini Nord de 8,1 mètres, installé au sommet du volcan Maunakea à Hawaï, a capturé NGC 1514, surnommée la nébuleuse de la Boule de Cristal, avec une précision stupéfiante.

L'opération, financée en partie par la Fondation nationale américaine pour la science (NSF) et exploitée par le laboratoire NSF NOIRLab, a permis de mettre en lumière les ultimes étapes de la vie d'une étoile.

🔮 The Crystal Ball Nebula is not predicting your future, but it is revealing the final stages of a star’s life. This view of NGC 1514 was captured by Gemini North on Maunakea in Hawai’i.



📸@GeminiObs/NOIRLab/NSF/AURA pic.twitter.com/TtBjnXTjAp — NOIRLab (@NOIRLabAstro) May 21, 2026

Au-delà de tout aspect scientifique, cette observation, réalisée lors d’une séance d’exploration nocturne par plusieurs chercheurs, avait aussi une vocation esthétique. «C’est une façon de montrer au public à quel point notre univers est fascinant. Cette nébuleuse n’était pas un objectif scientifique, mais elle a été choisie simplement parce qu’elle est magnifique», a déclaré auprès de CNN l’astronome Travis Rector, membre de l’équipe NOIRLab.

Une lumière émise il y a 1.500 ans

L'image révèle les détails de cette nébuleuse, située à environ 1.500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Taureau. Pour rappel, une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en un an, soit 9.460 milliards de kilomètres (5,88 billions de miles). En clair, la lumière visible sur l'image a été émise il y a environ 1.500 ans.

La nébuleuse de la Boule de Cristal est classée parmi les nébuleuses planétaires, une appellation inventée par l'astronome germano-britannique William Herschel. Il forgea ce terme au XVIIIe siècle après avoir remarqué la forme sphérique de ces objets, qui lui rappelait celle des planètes. En réalité, les planètes et les nébuleuses planétaires n'ont aucun lien de parenté. C'est en 1970 qu'il repéra pour la première fois la nébuleuse de la Boule de Cristal.

Une durée de vie de 10.000 ans

Concrètement, une nébuleuse planétaire est un nuage de gaz et de poussière provenant des couches externes d'une étoile mourante.

Les nébuleuses planétaires ont une durée de vie relativement courte, environ 10.000 ans, ce qui en fait des phénomènes précieux pour comprendre les phases finales de l’évolution stellaire. Les observations régulières permettent notamment de suivre la température de l’étoile centrale et la dispersion de la matière dans l’espace.

« Dans 10 ou 20 ans, on pourra observer l’évolution de la température de l’étoile centrale et son impact sur la nébuleuse. On pourra aussi constater comment la matière se propage dans l’espace, ce qui nous renseigne sur la vitesse à laquelle l’étoile perd de la masse », a expliqué Jan Cami, professeur de physique et d’astronomie.