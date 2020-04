L'économie américaine «va chuter à un niveau sans précédent au deuxième trimestre», annonce la Fed

L'économie américaine va "probablement chuter à un rythme sans précédent au deuxième trimestre" en raison de la pandémie de coronavirus, a prévenu mercredi le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell.

"L'ampleur et la durée du ralentissement économique sont extrêmement incertains et dépendront en grande partie de la rapidité avec laquelle le virus sera maîtrisé", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, soulignant que la Fed s'efforçait d'assurer une reprise "aussi robuste que possible".

Pour ce faire, l'institution utilisera "de manière agressive" tous les outils à sa disposition parce que l'économie "aura sans doute besoin de plus de soutien".

Le patron de la Banque centrale a en outre estimé que ce n'était "pas le moment de s'inquiéter" des déficits budgétaires et que la priorité était de "gagner la bataille" contre la crise sanitaire et économique.

"C'est le moment d'utiliser la grande puissance budgétaire des Etats-Unis pour soutenir l'économie et essayer de traverser (cette crise) avec le moins de dommages possible sur les capacités de production à long terme de l'économie", a-t-il avancé.

La réflexion sur la manière de remettre en ordre les finances publiques viendra suffisamment tôt après cette crise, a-t-il ajouté.

Interrogé par ailleurs sur la reprise attendue au troisième trimestre, il a souligné que le PIB devrait croître de manière "assez importante, compte tenu de l'ampleur du recul" qui sera enregistrée au deuxième trimestre.

Mais il est peu probable, selon lui, que la croissance du troisième trimestre puisse ramener l'économie américaine aux niveaux d'avant la crise.