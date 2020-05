La course vers les parcs dès leurs réouvertures en Utah

Une file de voitures à perte de vue. En Utah, dans l'Ouest américain, les habitants se sont rué vers un parc de plaisance de l'Etat dès que le gouverneur a annoncé leur réouverture. À tel point que le Sand Hollow State Park a été obligé de refuser l'entrée à certains visiteurs.

Ce populaire lieu de détente, créé autour d'un lac artificiel et grand de plus de 8.000 hectares, permet à ceux qui le souhaitent de venir pratiquer du kayak, du golf, du VTT ou encore du quad. Mais comme tous les autres parcs de l'Etat, il avait été fermé début avril pour lutter contre la propagation du coronavirus. Faisant partie des régions les moins touchées, avec 49 morts au 1er mai, Utah avait mis en place quelques mesures, sans ordonner de confinement strict à ses habitants.

Parmi ces régulations, la fermeture des parcs donc, ainsi que les restaurants et les salles de sport. Alors quand ces barrières ont été levées début mi-avril, les habitants n'ont pas hésité à prendre leur voiture pour aller prendre du bon temps dans la nature. Le premier samedi de réouverture, le parc a donc pris la décision d'empêcher les visiteurs de rentrer dès une heure de l'après-midi. Le samedi 2 mai, une semaine plus tard, le même genre de scène s'est donc déroulé.

Utah’s Sand Hollow State Park had to turn away new visitors due to crowding. People flocked to the park after Gov. Herbert announced that Utah state parks could reopen. pic.twitter.com/4UUKylXUtA

— NowThis (@nowthisnews) May 2, 2020