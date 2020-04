Etats-Unis : une figure de proue du mouvement anti-confinement testée positive au Covid-19

Certains y verront une certaine ironie. Audrey Whitlock, une Américaine qui modère une page demandant la fin du confinement dans son Etat de Caroline du Nord, est en quarantaine chez elle car elle est touchée par le coronavirus.

Avec ses camarades, elle avait aidé à organiser des manifestations pour demander la réouverture des entreprises, alors que les gouverneurs de certains Etats refusent, préférant attendre que l'épidémie soit derrière eux. Mais à cause de sa maladie, et malgré le fait qu'elle soit asymptomatique, elle n'a pas pu se rendre à celles-ci. Cela ne risque pas de changer son avis sur la question, puisque son test positif remonte à trois semaines, selon l'un des coorganisateurs des événements. Soit avant le début du mouvement contestataire boosté par les déclarations de Donald Trump.

Audrey Whithlock a continué d'alimenter la page «Reopen NC» (Rouvrez la Caroline du Nord, en français), qui compte près de 70.000 abonnés sur Facebook. «Les gens qui veulent garder l'Etat fermé fonctionnent selon la théorie erronée qu'un peu de sécurité vaut la peine d'abandonner sa liberté», a-t-elle ainsi écrit comme le rapporte WRAL, une chaîne de télévision locale affiliée à NBC News.

La dernière manifestation contre le confinement a eu lieu le 28 avril à Raleigh, et a rassemblé 200 personnes devant la maison du gouverneur. Quatre ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Le parti démocrate de Caroline du Nord a répondu par un communiqué assurant que l'événement «démontrait un manque de responsabilité sociale à faire tomber la mâchoire, et un manque de respect pour nos soignants et premiers secouristes sur le front de la crise».