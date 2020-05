Il perce un trou dans un mur et découvre un tunnel vieux de 120 ans

Un homme a découvert par hasard un tunnel vieux de 120 ans en faisant des travaux dans sa maison située à Plymouth (Royaume-Uni).

Jake Brown était en train de percer un trou dans sa propriété quand il s’est aperçu que les matériaux étaient différents. Intrigué, il a continué à creuser jusqu’à cinq mètres de profondeur. Il a alors découvert un tunnel datant du début des années 1900, rapporte PlymouthLive.

Après avoir fait deux trous, un pour passer sa tête, et l'autre pour introduire sa torche, il a réalisé que le tunnel menait à une cave, qu’il a décidé d'explorer. «Le plafond voûté en pierre est en très bon état», a-t-il constaté.

Jake was bored at home. So he drilled a hole in his wall to see what was behind it. https://t.co/B9dqdqLeZ2

