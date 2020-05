Un scientifique travaillant sur un remède contre le Covid-19 abattu chez lui

Un professeur de l'université de Pittsburgh en Pennsylvanie faisant des recherches sur le Covid-19 a été retrouvé mort le 2 mai après avoir été tué par balles, déclare la police selon CNN.

Le défunt a été identifié comme étant le professeur assistant de recherche Bing Liu. Il a été retrouvé à son domicile avec des blessures par balles à la tête, au cou, au torse et aux extrémités, rapporte le département de police du canton de Ross situé en Pennsylvanie.

Un homme non identifié a été retrouvé mort dans sa voiture, non loin des lieux du crime, et les enquêteurs le soupçonnent d'avoir abattu Bing Liu, avant de retourner à sa voiture et de se suicider. Ils pensent également que les deux hommes se connaissaient mais ignorent le motif de cet acte, rapporte toujours CNN.

«il etait sur le point de faire des decouvertes tres importantes»

L'université de Pittsburgh s'est exprimée dans une publication. Elle se dit «profondement attristée par la mort tragique de Bing Liu, un chercheur prolifique et un collègue admiré de Pitt». Le professeur était très investi dans les recherches sur le Covid-19, selon ses collègues du département de biologie computationnelle et systémique de l'université : «Bing était sur le point de faire des découvertes très importantes pour comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent l'infection par le SARS-CoV-2 et la base cellulaire des complications suivantes».

Ces mêmes confrères le décrivent comme un chercheur et un mentor exceptionnel, et se sont engagés à mener à bien ses recherches «dans un effort pour rendre hommage à son excellence scientifique».