Coronavirus : Covid-19, SARS-CoV-2, 2019-nCoV… A quoi renvoient ces différents noms ?

Difficile de s'y retrouver entre toutes les appellations utilisées pour parler du coronavirus. Une mise au point s'impose, pour être bien au clair sur qu'il se cache derrière ces noms, plus compliqués les uns que les autres.

Covid-19

Attention, petite subtilité : lorsque les médias évoquent le Covid-19, il ne s'agit pas du coronavirus apparu sur un marché de Wuhan, dans le centre de la Chine, mais de la maladie qu'il provoque depuis décembre dernier, responsable de près de 1.900 morts en Chine continentale et de 5 décès ailleurs (dont un en France). L'appellation Covid-19 est en fait un assemblage d'abréviations : «Co» renvoie à «corona» («couronne» en latin), «vi» à «virus» et «d» à «disease» («maladie» en français). Quant au 19, il correspond à l'année d'apparition du virus (2019). Un nom barbare, mais choisi car «facile à prononcer» et sans référence «stigmatisante» à un pays ou à une population en particulier, a souligné le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, au moment de présenter la nouvelle dénomination, le 11 février dernier dernier.

2019-nCoV

Covid-19 a remplacé 2019-nCoV, qui était au début de l'épidémie le nom provisoire donnée à l'infection engendrée par le coronavirus. Dans cette dénomination temporaire, le 2019 renvoyait à l'année d'apparition du virus, le «n» à «nouveau», et le «CoV» à «coronavirus», une grande famille de virus habituellement bénins, mais parfois mortels, tels que celui né à Wuhan. Un nom qui n'a jamais réussi à entrer dans le langage courant, car sans doute était-il trop compliqué à prononcer, les médias et la population préférant utiliser les termes «coronavirus de Wuhan» ou «coronavirus chinois».

SARS-CoV-2

S'il faut désormais utiliser le nom Covid-19 pour parler de l'épidémie actuelle, le coronavirus en lui-même doit de son côté être appelé «SARS-CoV-2». Un qualificatif lui aussi très scientifique, dans lequel «CoV» signifie «coronavirus», quand «SARS» est un acronyme voulant dire «syndrome respiratoire aigu sévère». Le nom «SARS-CoV-2» a été choisi par le Comité international de taxonomie des virus pour faire comprendre que ce coronavirus est de la même famille que le SARS-CoV, à l'origine de l'épidémie de Sras entre 2002 et 2003, qui avait fait 774 morts dans le monde, dont 349 en Chine continentale.