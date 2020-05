Vidéo : un frelon asiatique géant tue une souris en quelques secondes

Les images font froid dans le dos. La vidéo d'une lutte acharnée entre une souris et un frelon asiatique géant fait le buzz sur les réseaux sociaux, surtout parmi les internautes américains.

Et pour cause : cet insecte effroyable vient d'être signalé pour la première fois aux Etats-Unis.

La vidéo, qui totalisait ce jeudi 7 mai plus de 370.000 vues, aurait été tournée à l'origine en 2018, mais était passée jusqu'ici relativement inaperçue avant de refaire parler d'elle du fait de l'actualité récente.

Elle montre ainsi un frelon Vespa mandarinia, appelé couramment frelon géant asiatique, attaquer de manière très agressive une souris, totalement dépassée par ce qui lui arrive.

Le rongeur a beau gesticuler dans tous les sens, impossible pour lui de se débarrasser de l'insecte qui le pique avec son redoutable dard.

Hornet and mouse locked in a fight to the death pic.twitter.com/947T4g5JMf

— Welcome To Nature (@welcomet0nature) May 3, 2020