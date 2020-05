Tout savoir sur Stacey Abrams, l'une des favorites pour le poste de vice-présidente de Joe Biden

Son nom revient depuis plusieurs mois. À 46 ans, Stacey Abrams pourrait devenir celle qui rejoindra Joe Biden sur le ticket pour l'élection présidentielle de novembre 2020. Méconnue en France, cette romancière et politicienne a officiellement soutenu le candidat démocrate ce 12 mai, et doit participer ce soir à une émission télévisée en compagnie de celui-ci. Pour une annonce officielle ?

Une candidature historique

Avant 2018, il était impossible pour les observateurs d'imaginer Stacey Abrams en course pour la vice-présidence des Etats-Unis. Après avoir été députée à la chambre des Représentants de Géorgie, elle s'est lancée dans la course au poste de gouverneur de l'Etat. Si cela peut sembler anodin, elle est tout simplement devenue la première femme noire nommée par un grand parti pour une élection de ce type. Cette nouveauté a fait d'elle une véritable star médiatique, avec tout le parti sur le pont pour la faire gagner. Barack Obama ou encore Oprah Winfrey s'étaient déplacés pour la soutenir, mais elle avait fini par perdre l'élection pour 55.000 voix seulement.

Mais son influence médiatique ne s'est pas pour autant interrompue. Conscient qu'il avait entre ses mains une potentielle cadre en devenir, le parti démocrate a continué de la mettre en avant. En février 2019, elle a ainsi été choisie pour prononcer la réponse de l'opposition après le discours sur l'Etat de l'Union de Donald Trump. Cet événement annuel est particulièrement important, et suivi par toutes les chaînes d'information du pays. Succéder au président dans ces conditions, sans posséder aucun mandat, était la preuve de la confiance qui lui est accordée par le parti démocrate.

Une ardente combattante pour le droit de vote

En 2018, Stacey Abrams a fondé Fair Fight, qui tente d'améliorer les conditions d'accès au vote aux Etats-Unis. Les cartes électorales sont souvent critiquées outre-Atlantique, car elles sont régulièrement actualisées par les partis pour favoriser le gain d'une élection particulière. Des réformes qui visent à limiter les fraudes sont régulièrement montrées du doigt car elles empêchent certaines personnes, et notamment les minorités, de pouvoir voter.

«Fair Fight apporte des connaissances au public concernant les réformes électorales, se bat pour des changements à tous les niveaux et s'engage dans des programmes et communication pour éduquer les électeurs», peut-on lire sur le site internet de la fondation.

un profil aux nombreux atouts...

Jeune (pour une politique), issue d'une minorité ethnique et considérée comme progressiste, Stacey Abrams permettrait à Joe Biden d'équilibrer sa candidature, à savoir celle d'un homme blanc, vieux (77 ans) et modéré dans un parti en pleine mutation. De plus, beaucoup d'observateurs estiment que le vote des Noirs américains sera déterminant. En 2016, le taux de participation de cet électorat s'était effondré par rapport à 2012, deuxième mandat de Barack Obama, facilitant la victoire de Donald Trump.

Stacey Abrams, engagée dans le vote pour tous et elle-même Noire américaine, pourrait motiver plus de personnes à se déplacer vers les urnes afin de voter pour le ticket qu'elle partage avec Joe Biden. Si ce dernier venait à la nommer, il est certain que ce calcul politicien serait au centre de sa réflexion.

... avec quelques faiblesses

Mais si Stacey Abrams coche une bonne partie des cases pour se voir offrir le poste, elle possède un certain nombre de points faibles (comme toutes ses rivales pour le poste). En effet, Joe Biden a d'ores et déjà démontré sa capacité à mobiliser l'électorat noir derrière lui. C'est d'ailleurs grâce à celui-ci qu'il a su remonter après un début de primaire démocrate très difficile. Stacey Abrams lui permettrait d'aider à accentuer cette union, mais aura moins d'influence chez d'autres minorités comme les Latinos. De plus, son expérience de Washington est quasi-nulle, et surtout, elle n'a actuellement aucun mandat en cours. Or, il est d'usage de sélectionner quelqu'un qui a une capacité à remporter presque automatiquement l'Etat duquel il provient. Après sa défaite en Géorgie, (que Donald Trump avait remporté en 2016), rien n'est moins sûr.