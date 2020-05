Obamagate : de quoi est accusé l'ancien président des Etats-Unis ?

Vrai scandale ou tentative de diversion de la part de Donald Trump ? Le 10 mai, le président américain s'en est pris violemment à Barack Obama sur les réseaux sociaux, accusant son prédécesseur de trahison, et son administration d'être la «plus corrompue de l'histoire», jusqu'à parler d'un «Obamagate».

Revanche politicienne ?

L'une des raisons qui a déclenché la fureur de Donald Trump sur Twitter vient des critiques de Barack Obama dans le dossier du coronavirus. Le démocrate a ainsi jugé que la gestion de la crise sanitaire avait été un «désastre chaotique absolu». Or, il est normalement d'usage de conserver une réserve sur les agissements d'un président en exercice quand on est un ancien chef d'Etat américain (même si celle-ci a très régulièrement été laissée de côté notamment par George W. Bush ou Bill Clinton).

Il a également critiqué la décision du département de la Justice, qui avait abandonné les charges contre Michael Flynn, ancien conseiller de Donald Trump. Il avait été licencié en 2017 pour avoir menti concernant des discussions avec l'ambassadeur russe dans le cadre de l'enquête sur les ingérences du pays de Vladimir Poutine dans les élections de 2016. Pour les démocrates, les attaques contre Barack Obama ne sont qu'une manière de se venger tout en détournant l'attention.

Que reproche vraiment Donald Trump à Barack Obama ?

D'ordinaire prolixe pour critiquer ses opposants, Donald Trump est resté très évasif quand des journalistes lui ont demandé en quoi consistait cet «Obamagate». Sans préciser la nature du crime en question, il a assuré que «cela dure depuis longtemps. Avant même mon élection. Et c'est une honte que ça ait eu lieu». Quand une reporter du Washington Post lui a demandeé s'il pouvait élaborer sa réponse, Donald Trump a répondu ainsi : «vous savez de quel crime il s'agit. Le crime est très évident pour tout le monde. Tout ce que vous avez à faire est de lire les journaux, sauf le vôtre».

Pour résumer, le président accuse l'administration de Barack Obama d'avoir consacré les dernières semaines de son mandat pour utiliser illégalement les services gouvernementaux afin d'enquêter sur Michael Flynn. La campagne de Donald Trump et ses relations avec la Russie ont en effet été dans le viseur de la justice alors que Barack Obama était encore au pouvoir. Un chevauchement qui a d'ailleurs engendré une enquête au Sénat (dominé par les républicains).

L'ancien président se retrouvera-t-il devant la justice ?

Pour le moment, l'enquête sur les débuts du dossier russe n'est pas terminée, et il est très difficile d'en prédire les conclusions. Une enquête de fact-checking a cependant été menée par l'Associated Press, pour faire le point sur ce qui était connu pour le moment : «Il est vrai que l'enquête sur les liens entre la Russie et l'équipe de campagne de Trump a commencé avec l'administration Obama. Mais elle a continué pendant celle de Donald Trump. L'enquête concernant Michael Flynn a été prise en charge par un conseil spécial, qui a été nommé par Rod Rosenstein, le procureur général adjoint de Donald Trump (qui n'est plus en poste aujourd'hui, ndlr). Les courriers internes du FBI dévoilé ces dernières semaines ne révèlent pas non plus des agents qui disent que le but de l'enquête était de nuire à un président».

Questionné sur le sujet après les attaques du pensionnaire de la Maison Blanche, Lindsey Graham, le président de la commission judiciaire du Sénat, a d'ailleurs assuré qu'il ne prévoyait pas d'appeler Barack Obama sur la question. Il semblerait que des officiels de son administration soient davantage liés à cette affaire, mais il faudra attendre les conclusions de John Duhram, en charge de l'enquête, pour savoir si Barack Obama a bel et bien du souci à se faire dans cet «Obamagate». Quoi qu'il en soit, Donald Trump semble déjà avoir son opinion sur le sujet.