Critiqué sur sa gestion de l'épidémie, Donald Trump s'en prend à Barack Obama et l'accuse d'espionnage

Si la critique émise par l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama à l'encontre de son successeur était cinglante, la réponse de l'intéressé est tout aussi retentissante. Donald Trump a relayé une obscure accusation d'espionnage dont avait fait l'objet son prédécesseur, en 2016.

«Il s'est fait attrapé», a écrit Donald Trump en faisant référence à celui qu'il accuse d'avoir espionné sa campagne en 2016. Lundi 11 mai, le chef d'Etat américain a relayé d'anciennes accusations d'espionnage contre Barack Obama et lancé le mot-clé «#ObamaGate» sur le réseau social Twitter.

Le mot-clé a été repris massivement sur Twitter et relayé par ses soutiens. Pour tenter de répondre à la polémique, un autre hashtag «#TrumpJealousOfObama» (Trump jaloux d'Obama, en français) a été lancé par les soutiens de Barack Obama. Mais celui-ci est pour le moment moins populaire que l'«#ObamaGate» de Trump.

La veille, le président américain, visiblement remonté contre son rival, l'avait déjà attaqué sur sa gestion de la grippe H1N1.

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls - didn’t have a clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020