Séoul déploie des voitures autonomes et des robots livreurs dans les rues

Un monde d’avance. La municipalité de Séoul, la capitale de la Corée du sud, a indiqué, mardi 12 mai, qu’une flotte de dix véhicules autonomes serait bientôt prête à parcourir les rues de la ville. Une mise en circulation, dans des conditions réelles, pourrait en effet avoir lieu dès le mois de juin.

L’annonce a été faite à l’issue d’une cérémonie officielle organisée par la mairie de Séoul à Sangam, un quartier d’affaires bien connu de la ville.

Face aux officiels sud-coréens, étaient réunis pour l’occasion des fleurons du secteur parmi lesquels LG Uplus, Unmanned Solution, Controlworks ainsi que l’université Yonsei, considérée comme l’une des meilleures du pays.

C’est lors de cette cérémonie qu’ont été présentés trois bus, quatre voitures et trois robots livreurs, tous prêts à bientôt circuler sans assistance, et cela pour le plus grand bonheur des habitants.

Alors que les automobiles devraient pouvoir venir chercher des passagers, dotés ou non d’un permis de conduire, pour les emmener où ils le souhaitent, les bus devraient eux pouvoir se déplacer suivant des itinéraires dédiés, lorsque les robots, enfin, seront capables de livrer des produits dans des endroits où les véhicules classiques ne peuvent accéder.

