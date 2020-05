Amazonie : les peuples indigènes durement touchés par le Covid-19

En manque d'aide sanitaire, les indigènes du Brésil sont gravement touchés par le coronavirus. Le taux de mortalité au sein de la communauté est deux fois plus important que celui au niveau national.

D'après le ministère de la Santé brésilien, 695 indigènes ont été infectés par le coronavirus et 34 en sont morts. Mais ce chiffre est largement en-dessous des 980 contaminations et 125 décès recensés par l'Association des Peuples Indigènes du Brésil (Apib), a rapporté CNN. Selon le média américain, le gouvernement brésilien ne surveille qu’un groupe restreint d’indigènes.

La situation dans les régions plus reculées est alarmante. Les installations sanitaires manquent et le coronavirus accentue des années «de négligence publique», a confié à CNN Dinaman Tuxa, coordinateur exécutif à l’Apib et membre du peuple Tuxa.

«Nos communautés se trouvent souvent dans des régions reculées et inhospitalières, sans accès ni infrastructure», a-t-il déploré à l’heure où beaucoup d’indigènes ne peuvent accéder aux hôpitaux que par le biais de l’avion ou en bateau. Tout en prenant en compte que la distance entre les villages autochtones et l'unité de soins intensifs la plus proche est de 315 kilomètres en moyenne au Brésil, selon une étude publiée par InfoAmazonia. Elle est même de plus de 700 kilomètres pour 10% des villages indigènes.

Un danger de «génocide»

«Il y a un énorme danger que le virus puisse pénétrer à l’intérieur du territoire indigène et devenir un véritable génocide», a alerté Sebastiao Salgado, militant et photographe franco-brésilien.

La pandémie de Covid-19 est une nouvelle menace pour des peuples indigènes déjà fortement affectés par une déforestation qui n'a cessé d'augmenter depuis l'arrivée au pouvoir, il y a un an et demi, du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Ce dernier prétend notamment ouvrir leurs territoires aux activités minières.

Le président brésilien doit donner son accord à un plan d’aide d’urgence pour les communautés autochtones, a précisé CNN. Le plan, qui doit également être voté par le Sénat, prévoit l’apport de matériel médical, l’installation d’hôpitaux de campagne mais également de l’eau et des denrées afin de permettre aux populations autochtones de s’isoler.

D'après l'Apib, le virus s'est déjà propagé au sein de 40 peuples autochtones. D'après le dernier recensement, 900.000 indigènes de plus de 300 ethnies vivent au Brésil.

Le pays compte plus de 16.000 morts, dont 549 dans le Maranhao, où vivent les Awa Guaja, et 1.413 dans l'Etat d'Amazonas (nord), qui concentre le plus de populations indigènes.