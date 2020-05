Pendant le confinement, un dauphin échange ses trésors contre de la nourriture

Un animal qui comprend les règles du commerce. Pendant le confinement, un dauphin australien en manque de touristes qui venaient l'observer, a pris l'habitude d'emmener un objet marin aux bénévoles chargés de le nourrir en échange de poisson.

Selon les responsables du centre, ce n'est pas la première fois que le mammifère de 29 ans offre des cadeaux aux humains, mais ce comportement s'est amplifié pendant la crise du coronavirus, car plus aucun touriste ne venait sur la Tin Can Bay pour les observer. Un sacré changement alors que 200 par jour pouvaient se rendre sur place en temps normal.

Alors quand l'Australie a déclaré le confinement, tous les jours, Mystique s'est mis à apporter donc des coraux, des éponges de mer ou encore des bouteilles récupérées dans les fonds marins. Dès qu'il avait fini de ramener son ou ses objets, l'animal attendait de récupérer sa portion de poisson en guise de nourriture.

«Nous ne l'avons pas entraîné, mais il nous a entraîné pour cela», a assuré Lyn McPherson, l'une des bénévoles qui s'occupent de nourrir les dauphins. «Nous sommes sûrs qu'il a une collection à nous amener», s'amuse-t-elle. Son histoire est d'autant plus originale qu'il est le seul des sept animaux sauvages faisant partie du programme de distribution de nourriture à agir de la sorte.

Il n'est d'ailleurs pas difficile à reconnaître selon les habitués, car ce dauphin a une tendance à la bagarre et s'est abimé plusieurs fois lors de batailles contre d'autres mâles. De plus, des bouts de son aileron et de sa queue manquent après une attaque de requin en 2007.