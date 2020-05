Vidéo : en pleine épidémie, Jair Bolsonaro s'offre un bain de foule au Brésil

22.666 morts, plus de 363.000 cas... Le Brésil est l'un des pays au monde les plus touchés par la crise du coronavirus. Malgré cela, Jair Bolsonaro continue de faire campagne contre les mesures de distanciation physique et le confinement imposés par certaines localités.

Ce 24 mai, il a d'ailleurs participé à un rassemblement avec ses supporters, et s'est offert un bain de foule, sans respecter aucun des gestes barrières préconisés par les scientifiques. Il s'est ainsi rendu devant le palais présidentiel de Brasilia pour saluer ses partisans, serrer des mains et porter un enfant sur ses épaules.

EMOCIONANTE!





Tive a alegria de acompanhar de pertinho a recepção do povo brasileiro a @JairBolsonaro.





É IMPOSSÍVEL não se emocionar com tanto carinho e esperança.





O Brasil te AMA, Presidente pic.twitter.com/9h8jRCVI7A — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 24, 2020

Ce n'est pas la première fois que le président nationaliste participe à de tels événements depuis le début de la pandémie mondiale. Mais alors que le pays est désormais celui qui a le plus de morts quotidiennement avec les Etats-Unis, ce type de scène pourrait paraître surprenant.

L'OMS a d'ailleurs assuré récemment que l'Amérique du Sud était le «nouvel épicentre» de l'épidémie, après la Chine, l'Europe et les Etats-Unis. Difficile de savoir aussi tôt quelles seront les conséquences politiques pour Jair Bolsonaro dans le futur. S'il possède toujours le soutien de sa base électorale (30% environ des électeurs selon les sondages), sa gestion de la crise est critiquée de toute part. De plus, une vidéo d'une réunion où il a insulté des élus a fuité ces derniers jours, l'a plongé dans l'embarras.