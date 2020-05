Vidéo : elle appelle la police et simule d'être agressée par un Afro-Américain

Une vidéo montrant une jeune femme dénoncer à la police une fausse agression par un homme noir à New York suscite une vive indignation.

Les faits se sont produits lundi 25 mai au petit matin. Christian Cooper, ornithologue amateur, se trouvait à Central Park lorsqu’il est tombé sur une femme promenant son chien non-tenu en laisse, ce qui est interdit. Lui rappelant les règles, il lui a demandé d’attacher l'animal. Ce, que la jeune femme a refusé. C’est alors qu’il a commencé à filmer.

«Un Afro-Américain me menace»

Mécontente d’être ainsi enregistrée, la propriétaire du chien lui demande à plusieurs reprises d’arrêter, menaçant d’appeler les forces de l'ordre. «Je vais appeler la police et dire qu’un Afro-Américain menace ma vie», dit-elle, avant de s’exécuter.

La vidéo montre l’appel qu’elle passe aux autorités. «Je suis sur la promenade et il y a un homme, un Afro-Américain qui m’enregistre et nous menace moi et mon chien», peut-on l’entendre dire, avant de se mettre à crier et de simuler un état de panique. Christian Cooper lui a dit alors «merci» et arrête de filmer.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm — Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020

Quelques heures plus tard, la sœur de l’ornithologue a publié la vidéo sur Twitter désignant la femme par le prénom «Karen», un surnom utilisé pour dénoncer les femmes blanches qui rapportent de fausses infractions commises par des hommes noirs.

Aussitôt postée, la vidéo est devenue virale - près de 135.000 retweets et plus de 475.000 likes – et suscitant une avalanche de commentaires.

Du «racisme pur et simple»

Le maire de New York est également monté au créneau, dénonçant du «racisme pur et simple». «Elle a appelé la police parce que c’était un homme noir. Alors qu’elle était celle qui ne respectait pas les règles. Elle a décidé que c’était un criminel, et nous savons pourquoi. Ce genre de haine n’a pas sa place dans notre ville », a poursuivi Bill de Blasio.

The video out of Central Park is racism, plain and simple.





She called the police BECAUSE he was a Black man. Even though she was the one breaking the rules. She decided he was the criminal and we know why.





This kind of hatred has no place in our city. https://t.co/6PP7jIwL1g — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 26, 2020

La propriétaire du chien, qui a rapidement été identifiée comme étant Amy Cooper (aucun lien avec sa victime), a été suspendue par son entreprise dans un premier temps avant d’être licenciée. «Suite à notre enquête interne sur l’incident de Central Park, nous avons décidé de licencier l’employé impliqué avec effet immédiat. Nous ne tolérons aucune forme de racisme», a indiqué la société d’investissements sur Twitter.

Following our internal review of the incident in Central Park yesterday, we have made the decision to terminate the employee involved, effective immediately. We do not tolerate racism of any kind at Franklin Templeton. — Franklin Templeton (@FTI_US) May 26, 2020

La jeune femme a présenté ses excuses sur CNN, assurant ne pas être raciste et disant «avoir juste eu peur».

De son côté, Christian Cooper a expliqué sur NBC qu’il avait continué à filmer parce qu’il ne voulait pas se laisser intimider. «Je ne vais pas participer à ma propre déshumanisation», a-t-il ajouté. Et de souligner : «nous vivons à l’époque d’Ahmaud Arbery où les hommes noirs sont abattus à cause des préjugés que les gens ont sur les hommes noirs et je vais y participer».

Ahmaud Arbery a été abattu en février dernier alors qu’il faisait son jogging à Brunswick, dans l’Etat de Georgie. L’affaire n’a été résolue que début mai avec l’émergence d’une vidéo. Le drame a suscité une vive émotion dans tout le pays.