Mort de George Floyd : le puissant discours d'un manifestant devient viral

Interviewé aujourd'hui sur CNN, un habitant de Minneapolis a délivré un puissant discours, appelant les casseurs à la raison, et plus largement tous les Américains.

Au micro du journaliste Oliver Darcy, correspondant pour CNN, le manifestant, dont l'identité n'est pas précisée sur la vidéo de la chaîne d'information en continu, a en premier lieu exhorté les casseurs à ne pas profiter de la situation.

Une parole forte et largement relayée tant elle a été perçue comme intelligente et sensée.

What a moment on CNN. pic.twitter.com/T9XMzXmlVb — Oliver Darcy (@oliverdarcy) May 31, 2020

«Voici ce que j’ai à dire aux gens qui détruisent et cassent : si vous voyez dans notre action une opportunité, si vous êtes donc un opportuniste, quelque-chose ne vraiment pas chez vous», dit ainsi d'abord l'homme visiblement ému.

«Si vous n’êtes pas capable de vous mettre debout et de vous battre de la bonne façon, et que vous préférez être un tricheur et continuer à détruire ce que nous voulons construire, il y a vraiment quelque-chose qui ne tourne pas rond chez vous», dit-il ensuite face caméra.

«Nous voulons juste des droits fondamentaux»

«Nous ce que nous voulons, ce sont des droits. Des droits propres à tous les êtres humains, et nous voulons y parvenir d’une façon pacifique. Nous ne voulons pas revivre (ce que George Floyd a vécu, NDLR)», ajoute-t-il.

Puis soutenu par la foule autour de lui, l'homme déclare qu'il veut seulement vivre comme tout le monde, que les Afro-Américains ont le droit de sentir libre comme n'importe-qui dans leur pays.

«Je veux être capable de me sentir en sécurité dans les quartiers blancs, j’ai envie d’être capable – lorsqu’un policier patrouille derrière moi - de ne pas être constamment sur mes gardes. Je veux juste être libre et ne pas avoir à constamment réfléchir sur la façon dont je dois marcher, parce qu’à la fin de la journée, être noir est un crime et je ne comprends pas pourquoi, parce qu’on est tous humains et tout ça est dingue», conclut-il.

Mise en ligne sur le compte Twitter d'Oliver Darcy, la vidéo avait, en seulement quelques heures, été «likée» près de 300.000 fois.

Depuis plusieurs jours, des heurts entre manifestants et policiers ont secoué Minneapolis entraînant dans leur sillage plusieurs autres grandes villes des Etats-Unis, dont plusieurs ont été placées sous couvre-feu pour tenter de calmer la colère qui s'est emparée du pays depuis la mort de George Floyd.

Des affrontements ont également eu lieu à New York, Philadelphie, Los Angeles et Atlanta. En Europe, des centaines de personnes ont également manifesté dimanche 31 mai à Londres pour protester contre la mort de l'homme de 46 ans.

Retrouvez toute l'actualité autour de l'affaire George Floyd ICI