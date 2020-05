Manifestations pour George Floyd : deux voitures de police foncent dans la foule à New York

Des images glaçantes. Bloquées par un groupe de manifestants en colère après la mort de George Floyd, deux voitures de police ont foncé dans la foule ce samedi à New York.

Sur deux vidéos extrêmement relayées sur les réseaux sociaux, on voit un attroupement se créer autour d'un premier véhicule, dans le quartier de Brooklyn. Les manifestants - dans la rue depuis le décès lundi de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, au cours d'une violente arrestation - lui barrent la route à l'aide d'une barrière métallique et lui lancent des projectiles.

Puis une seconde voiture de la police de New York arrive de derrière. Elle ne s'arrête pas et avance sur les manifestants, avant de poursuivre son chemin, tandis que le premier véhicule démarre brusquement et percute la barricade placée devant lui, jetant au sol plusieurs manifestants, sous les cris de la foule. Impossible de savoir à l'heure actuelle s'il y a des blessés, selon les médias américains.

Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cet incident, a confié le maire de New York Bill de Blasio. Au cours d'une conférence de presse tard dans la nuit samedi, l'édile démocrate a qualifié ces vidéos de «troublantes» mais a refusé de mettre en cause les policiers. «Je ne vais pas blâmer les officiers qui essaient de faire face à une situation absolument impossible», a-t-il déclaré. «Les gens qui ont convergé vers cette voiture de police ont fait un mauvais choix au départ et ils ont créé une situation intenable.»

Colère d'Alexandria Ocasio-Cortez

Des propos «inacceptables», a dénoncé sur Twitter Alexandria Ocasio-Cortez, élue de New York à la Chambre des représentants et figure du camp démocrate. «Foncer avec des SUV dans des foules de gens ne devrait jamais, en aucun cas, être normalisé», a-t-elle réagi, après avoir demandé au maire de New York de «traduire ces agents en justice».

Running SUVs in crowds of people should never, ever be normalized. No matter who does it, no matter why. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 31, 2020

Une nouvelle preuve du climat de tension extrême dans plusieurs grandes villes américaines, secouées par de nombreux heurts entre policiers et manifestants. Samedi matin à New York, toujours dans le quartier de Brooklyn, une femme a lancé un cocktail molotov à l'intérieur d'un véhicule de police occupé par quatre agents, qui ont eu le temps de sortir du véhicule sains et saufs. «C'est un miracle qu'aucun policier n'ait été tué», a déclaré le chef de la police new-yorkaise Dermot Shea.

Par ailleurs, un policier de New York pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires après une vidéo où on le voit pousser avec force une manifestante, dont la tête vient heurter violemment le sol.

Update: Got her permission with a fuck yeah. The cop pushed her so hard at Barclays & she flung back. She is tiny. Now she’s in the ER after a serious seizure. I’m waiting for updates but have to wait outside because of COVID-19. Please keep my protest sister in your thoughts. pic.twitter.com/MqV0QJ0D8h — Whitney Hu 胡安行 (@whitney_hu) May 30, 2020

