Black Lives Matter : des fans de K-pop font planter une application de la police qui identifie les manifestants

L'omniprésence des fans de K-pop sur les réseaux sociaux n'est plus à démontrer. Hissant régulièrement leurs groupes favoris au sommet des «tendances» Twitter, ils ont prouvé que leur ferveur pouvait servir d'autres causes. Pour soutenir le mouvement #blacklivesmatter, cette large communauté a fait planter une application de la police de Dallas, conçue pour identifier les manifestants.

Aux Etats-Unis, la mobilisation contre les violences policières à l'égard des Noirs ne faiblit pas après la mort de George Floyd, décédé lors de son interpellation le 25 mai dernier à Minneapolis.

Au soir du dimanche 31 mai, la police de Dallas a ainsi suggéré aux citoyens américains de lui envoyer des images des protestations, via l'application iWatch Dallas, afin de «signaler les activités illégales des manifestants».

If you have video of illegal activity from the protests and are trying to share it with @DallasPD, you can download it to our iWatch Dallas app. You can remain anonymous. @ChiefHallDPD @CityOfDallas

— Dallas Police Dept (@DallasPD) May 31, 2020