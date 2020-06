Meghan Markle s'exprime sur l’affaire George Floyd

Presque dix jours après la mort de George Floyd, Meghan Markle est sortie du silence que de nombreux internautes lui reprochaient. Elle s’est exprimée sur l’affaire qui secoue l’Amérique, dans une vidéo adressée aux diplômés de son ancien lycée de Los Angeles.

Elle leur explique avoir mis du temps à s’exprimer, par peur de ne pas choisir les bons mots. «Je ne savais pas trop ce que je pouvais vous dire. Je voulais dire la bonne chose et j’étais vraiment nerveuse», dit-elle. Puis finalement, «j’ai réalisé que la seule chose mauvaise était de ne rien dire».

The Full video of Queen Meghan Markle speaking in support of #BlackLivesMatter

pic.twitter.com/QqrOonso8B

— TV Fanatic (@Khaleesi_Hodan) June 4, 2020