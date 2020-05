Décès de George Floyd : l’hommage de Madonna et de son fils critiqué

Alors que la colère ne faiblit pas aux Etats-Unis après le décès de George Floyd lors de son interpellation par la police, Madonna est la cible de critiques après avoir voulu lui rendre hommage.

La star a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo de son fils dansant dans leur cuisine sur le titre engagé de Michael Jackson, «They don't care about us».

«Le meurtre brutal de George Floyd fait le tour du monde, mon fils David danse pour honorer et rendre hommage à George et à sa famille, et pour dénoncer tous les actes de racisme et de discrimination qui se produisent quotidiennement en Amérique», a écrit Madonna en légende de la publication.

Si un tel hommage partait d’un bon sentiment, il est pourtant loin de faire l’unanimité. De nombreux internautes critiquent et moquent la démarche de la star, estimant qu’à son niveau elle pourrait faire davantage dans la lutte contre le racisme qu’une chorégraphie dans une cuisine.

le fils de Madonna danse pour mettre fin aux bavures,on est dans un Disney alors?Il manque plus qu’il chante l’air du vent de Pocahontas et le racisme disparaît,ça me termine dsl https://t.co/ZaA9G1ny4s — ti chabin 972 rpzt (@euhworst) May 29, 2020

Wow. Racism is gone. Thank you girl. — . (@unbotheredbliss) May 28, 2020

«Wow, le racisme a disparu. Merci».

This is trash, and deeply disrespectful.





If you want to actually do something to help combat racism and oppression, donate to the Minnesota Freedom Fund to help pay the bail of protestors in Minneapolis.https://t.co/D0yDUAhtdK — Frederick Joseph (@FredTJoseph) May 29, 2020

«C’est trash et profondément irrespectueux. Si vous voulez réellement faire quelques chose pour la lutte contre le racisme et l’oppression, faites un don au Minnesota Freedom Fund pour aider à payer les cautions des manifestants à Minneapolis».

There are many things you need to do and this wasn’t one of them. — machine gun Kele (@kelechnekoff) May 28, 2020

«Il y a beaucoup de choses que vous auriez pu faire, mais ça n’en fait pas partie».

George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est décédé lundi 25 mai à Minneapolis lors de son interpellation particulièrement brutale par la police. Son décès a suscité une onde de choc dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis où les manifestations se multiplient.

Retrouvez toutes les actualités sur l'affaire George Floyd ICI