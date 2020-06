Il s'introduit un câble de téléphone dans l'urètre mais dit aux médecins qu'il l'a avalé

Un jeune homme âgé d'une trentaine d'années originaire de Guwahati, en Inde, s'est récemment présenté à l'hôpital de la ville en indiquant avoir avalé par erreur un câble de chargeur de téléphone portable. Mais les médecins se sont rendu compte au dernier moment que cette version n'était pas exacte.

Alors qu'ils étaient en train d'opérer le patient, les soignants ont en effet constaté que le fil électrique n'était ni dans son intestin grêle, ni dans son estomac mais dans sa vessie, c'est-à-dire dans une partie du corps humain qui ne coïncide pas du tout avec le chemin habituel emprunté par un aliment ou un objet introduit par la bouche.

Man ‘sticks phone charger up penis' - but tells doctors he swallowed it https://t.co/5rZ7CRYRp9 pic.twitter.com/wGHSz4sJYa

— Daily Mirror (@DailyMirror) June 6, 2020