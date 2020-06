George Floyd : Facebook supprime 200 comptes appelant à prendre les armes contre les manifestants

Alors que les Etats-Unis sont traversés par une large vague de mobilisation contre le racisme et les violences policières après la mort de George Floyd, Facebook a repéré et supprimé près de 200 comptes appelant à la haine raciale. Ces profils incitaient notamment à prendre les armes contre les manifestants.

L'entreprise de Mark Zuckerberg n'a pas donné de détails spécifiques concernant les créateurs de ces comptes ou le contenu partagé en ligne.

Mais, d'après l'Associated press, au moins une partie des profils supprimés étaient en lien avec les Proud boys et l'American guard, deux groupes considérés comme haineux selon les règles de modération de Facebook.

Brian Fishman, directeur de la politique de lutte contre le terrorisme et les organisations dangereuses de Facebook a précisé que ces utilisateurs «prévoyaient de rallier des partisans et des membres du réseau pour se rendre physiquement aux manifestations et, dans certains cas, avec des armes».

Dans le même temps, le réseau social a indiqué que plusieurs comptes liés aux suprémacistes blancs avaient déjà été bannis la semaine dernière. Certains d'entre eux prétendaient être membres de mouvements d'extrême gauche pour passer inaperçus.

