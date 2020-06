Un crocodile du Nil aperçu en Espagne

Un crocodile du Nil, une espèce dangereuse qui s'attaque régulièrement aux humains, aurait été aperçu dans le fleuve Douro, situé près de la ville espagnole de Valladolid.

Le reptile a été repéré ce week-end par trois promeneurs, rapportent plusieurs médias locaux.

Après avoir été alertés, la police et des spécialistes de la faune ont lancé des recherches dans les alentours pour retrouver l'animal, qui selon l’officier de police Francesco Sanchez, interrogé par le Guardian, «mesure près de deux mètres».

Des bateaux et des drones ont été mobilisés pour le localiser. Pour l’heure, il reste introuvable mais des empreintes ainsi que deux nids de crocodile ont été découverts près de restes de poissons, précise le quotidien espagnol Superdeporte.

Selon l’officier Francesco Sanchez, le crocodile aurait été abandonné par son propriétaire. «Quelqu’un a dû le remettre en liberté quand il est devenu trop gros», a-t-il expliqué.

Animal peligroso en el término municipal d Simancas concretamente en el río #Duero





Rogamos a vecinos y paseantes que no se bañen ni se acerquen a las zonas próximas a la senda del río





- Policía Local: 667697842



- Guardia Civil: 983795929



- Emergencias: 112 pic.twitter.com/b8R3LK6bge — AyuntamientoSimancas (@AytoSimancas) June 7, 2020

En attendant, les autorités ont appelé les habitants des villes de Simancas et de Tordesillas, situées au nord-ouest de l'Espagne, à la plus grande prudence.

«Nous demandons aux résidents et aux promeneurs de ne pas s'approcher des berges et de ne pas se baigner jusqu'à ce que l'animal soit capturé.», a écrit la mairie de Simancas dans un communiqué.

Et pour cause. Originaire d'Afrique et de Madagascar, le crocodile du Nil (Crocodylus niloticus), qui peut atteindre 7 mètres de longueur et peser jusqu'à une tonne, est l'une des espèces les plus dangereuses de crocodile. Selon les chiffres relayés par le Guardian, il tue chaque année environ 200 personnes.

