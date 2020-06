Darnella Frazier, l'adolescente de 17 ans sans qui la mort de George Floyd serait restée invisible

Son nom est certainement le moins connu parmi les protagonistes de l'affaire George Floyd, mais sans elle, qui sait si l'Amérique serait en plein questionnement sur les violences policières et le racisme. Darnella Frazier, adolescente de 17 ans, a filmé la mort de cet afro-américain aux mains de la police de Minneapolis, et posté la vidéo sur ses réseaux sociaux.

La jeune femme, traumatisée par l'événement, a de plus subi les remontrances d'une partie des internautes, lui reprochant de ne pas avoir agi pour sauver George Floyd. Elle s'en est expliquée sur son compte Facebook. «Je suis mineure ! J'ai 17 ans, bien sûr que je ne vais pas me battre avec un policier, j'ai peur», écrit-elle.

Plus que de l'affaire George Floyd, elle est le symbole d'une nouvelle génération de Noirs américains, qui sortent leur téléphone à chaque interpellation, pour se prémunir d'une éventuelle bavure policière qui resterait impunie. Une phrase prononcée par Will Smith a d'ailleurs été largement reprise par les manifestants pour mettre ce phénomène en avant : «le racisme ne s'est pas empiré, il est filmé».

Un déménagement forcé

Au lendemain de la scène qui a choqué les Etats-Unis, elle est revenue, en larmes, sur les lieux. Profondément émue, elle a fait part de sa détresse face à ce qu'elle avait vu et documenté, devant les caméras de télévision.

Malgré tout, face à la réaction violente des réseaux sociaux, Darnella Frazier a été contrainte de déménager avec sa famille. Seth Cobin, leur avocat, a ainsi expliqué qu'ils ne pouvaient pas rester dans le sud de Minneapolis, et qu'ils sont donc partis, sans préciser s'ils quittaient la région ou non. «Elle a des bons et des mauvais jours. Je sais que quand elle ferme les yeux, elle voit la mort encore et encore, ce qui est un symptôme du stress post-traumatique», déclare-t-il.

Pour essayer de la soutenir, une cagnotte en ligne a été créée, et a récolté près de 470.000 dollars au 9 juin (414.000 euros environ). Un élan de solidarité bienvenue, pour une adolescente à la vie bouleversée en l'espace de 8 minutes et 46 secondes.