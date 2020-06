En Europe, des réouvertures de frontières en ordre dispersé

Un manque criant de coordination. Chacun de leur côté, les pays européens annoncent tour à tour la réouverture de leurs frontières nationales - fermées pour cause de coronavirus -, à des degrés et selon des calendriers différents, donnant le sentiment d'une véritable cacophonie sur le Vieux Continent.

L'Italie a été la première à sauter le pas, en rouvrant ses frontières à tous les ressortissants européens dès le 3 juin, afin de sauver son industrie touristique, un secteur qui représente 13 % du PIB italien. Plus tôt, dès le 15 mai, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie avaient rouvert leurs frontières communes, créant la première «bulle de voyage» au sein de l'UE.

Selon l'Union européenne, le continent devrait retrouver un semblant de cohésion le 15 juin. En effet, à cette date, la majorité des Etats membres vont lever leurs restrictions de voyage intra-européennes, a affirmé la présidence croate de l'Union, avant une réouverture des frontières extérieures de l'UE espérée à partir de début juillet. Mais en réalité, cela devrait être beaucoup plus compliqué que cela.

En effet, tous les pays sont loin d'être sur la même ligne. La France, la Belgique et la Suisse semblent être en accord avec la stratégie européenne, puisque ces trois pays vont rouvrir leurs frontières aux voyageurs européens à partir du 15 juin, sans quarantaine obligatoire. Même politique en Allemagne, où le gouvernement va lever à partir du 15 juin ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe.

A chacun sa stratégie

Mais du côté des Pays-Bas, seuls les voyages non essentiels dans douze pays européens, dont l'Allemagne, la Belgique et l'Italie, ne seront plus déconseillés à partir de la mi-juin. Par exemple, ceux vers le Royaume-Uni ou la Suède, où les risques sanitaires sont estimés «plus élevés» par le gouvernement néerlandais, resteront déconseillés. Ce choix d'une ouverture limitée à certains pays a également été fait par le Danemark, qui ne rouvrira mi-juin qu'aux touristes en provenance d'Allemagne, de Norvège et d'Islande.

En Autriche, le gouvernement rechigne encore à lever les contrôles systématiques à sa frontière terrestre avec l'Italie, même si la situation devrait de nouveau être analysée avant le 15 juin. Au Royaume-Uni, une quarantaine obligatoire de quatorze jours a été instaurée lundi pour tout voyageur arrivant de l'étranger, mais certains pays européens seraient prêts à mettre en place des «bulles de voyages» dès le mois de juillet pour pouvoir accueillir des touristes britanniques qui seraient dispensés de quarantaine à leur retour, selon le Financial Times.

Quant à la Grèce - dont le tourisme représente 20 % du PIB -, elle compte anticiper la réouverture des frontières extérieures de l'UE, en accueillant à partir du 15 juin des touristes venant de plusieurs pays tiers, comme l'Australie, la Chine et la Corée du Sud. A l'inverse, l'Espagne a décidé de ne rouvrir que le 1er juillet ses frontières terrestres avec la France et le Portugal, et non le 22 juin comme précédemment annoncé. Enfin, certains pays, comme la Pologne, n'ont pas encore fait d'annonce sur la réouverture de leurs frontières.

Tensions entre certains pays

Ce manque d'harmonisation à l'échelle européenne provoque la colère de certains Etats membres, notamment la Belgique, qui déplore que «certains pays (soient) entrés dans une forme de concurrence touristique», selon les mots du chef de la diplomatie belge Philippe Goffin, interviewé samedi par le quotidien La Libre Belgique, ciblant notamment l'Italie. Rome qui a justement demandé la semaine dernière «la réciprocité» à ses partenaires européens sur la réouverture des frontières, agacée par la décision de l'Autriche de garder sa frontière fermée. La décision de l'Espagne de ne rouvrir ses frontières avec le Portugal et la France que le 1er juillet a de son côté fait grincer des dents à Lisbonne, où on dénonce un manque de coordination avec Madrid.

In fine, ceux qui sont le plus lésés par ces réouvertures de frontières désordonnées - à l'image des fermetures décrétées au début de l'épidémie de coronavirus - sont les voyageurs, qui ne savent toujours pas précisément dans quels pays étrangers ils pourront partir en vacances cet été. En France, le gouvernement invite donc depuis plusieurs semaines les Français à rester dans l'Hexagone en juillet et août. «Cette année, l'idée est plutôt de passer ses vacances en France», a ainsi déclaré fin mai la ministre des Transports et de la Transition écologique Elisabeth Borne.

