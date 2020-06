Canada : Un chef indien accuse la police de l'avoir frappé pour une plaque d'immatriculation expirée

Le Canada est aussi concerné par les violences policières. Allan Adam, chef de la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca, a accusé le 6 juin dernier les forces de l'ordre de l'avoir frappé violemment pendant un contrôle en mars dernier.

Avec la mort de George Floyd le 25 mai dernier, et les langues qui se délient sur les violences policières subies par les minorités à travers le monde, il a décidé de prendre la parole pour raconter son histoire. Selon lui, la gendarmerie royale du Canada (RCMP) s'est approchée de son véhicule alors qu'il quittait un casino avec sa femme. Les agents ont empêché la voiture de partir, à cause de la plaque d'immatriculation qui était expirée.

Chief Allan Adam of Athabasca Chipewyan First Nation in Northern AB was beaten by police a few months ago- he’s one of Canada’s most prolific First Nations leaders. His story just came out w/ the Globe & Mail today. He broke to tears recollecting this: https://t.co/6LcyXoz7sk pic.twitter.com/uYTjJcQ6oq

— Brandi Morin (@Songstress28) June 6, 2020