Les agressions de personnes d’origine chinoise se multiplient au Canada

Du crachat aux attaques violentes, des agressions verbales au vandalisme de sites culturels, les résidents d'origine chinoise de Vancouver, la troisième plus grande ville du Canada, disent se sentir de plus en plus en danger dernièrement.

Un habitant de Colombie-Britannique (province de l’ouest canadien) d'origine asiatique sur quatre (dont 70% sont Chinois) indique qu'un membre de son ménage a été ciblé par des «insultes à caractère racial ou des injures» depuis mars, selon un sondage mené par l'institut de Vancouver ResearchCo auprès de 1.600 personnes.

Dans le même temps, la police de Vancouver enquête actuellement sur 29 incidents contre des membres de la communauté asiatique survenus ces deux derniers mois, soit sept fois plus par rapport à la même période l'an dernier.

Une femme, dénommée Ellen, raconte notamment à l’AFP : «des remarques et des gestes obscènes, inappropriés, désobligeants, j'en ai fait l'expérience et pas qu'un peu, la plupart en référence au fait d'être asiatique. Penser à ce qui pourrait m'arriver est assez stressant, effrayant et perturbant».

«des p... de mangeurs de chauve-souris»

Une autre affirme avoir été insultée et s’être fait cracher dessus. Sur les réseaux sociaux, le rockeur canadien Bryan Adams a même dû présenter ses excuses après avoir été accusé de racisme anti-chinois. L'artiste avait en effet fustigé dans un tweet «des p... de mangeurs de chauve-souris et vendeurs dans des marchés d'animaux qui créent le virus, cupides bâtards». Une référence aux habitants de la ville chinoise de Wuhan, berceau du coronavirus, et à son marché spécialisé dans la vente en gros de fruits de mer et de poissons, où l'on vendait également des animaux sauvages.

ResearchCo note ainsi que 24% des personnes originaires d'Asie du sud ont rapporté avoir été victimes d'insultes racistes.

Dans le quartier communautaire de Vancouver, une statue a été recouverte d’un graffiti avec les termes Chine et Covid. Un centre culturel chinois, à proximité, a été vandalisé.

Face à l'ampleur du problème, le Premier ministre Justin Trudeau lui-même est monté au créneau vendredi, dénonçant des agressions «inacceptables». Mais plus que des déclarations politiques, certains attendent des actions de prévention plus fortes de la part des autorités : un soutien financier en faveur des organisations de la communauté sino-canadienne qui offrent des services d'écoute ou des initiatives de sensibilisation quant aux comportements à adopter en cas d'agression.

