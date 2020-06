Mort de George Floyd : Lego suspend la publicité de ses figurines représentant des policiers

Alors que la colère ne faiblit pas après la mort de l’Afro-Américain George Floyd, le 25 mai à Minneapolis, par un policier blanc, la marque de jouets Lego a annoncé suspendre la promotion de figurines à l'effigie des forces de l’ordre, et du kit sur la Maison Blanche.

Pour faire taire certaines rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux, le géant danois des briques en plastique a tenu à clarifier la situation dans un communiqué. Lego n’a retiré «aucun produit de la vente», mais arrête de manière temporaire, et en soutien au mouvement Black Lives Matter, les publicités qui concerneraient une trentaine de produits.

We’ve seen incorrect reports saying we’ve removed some LEGO sets from sale. To be clear, that is not the case and reports otherwise are false. Our intention was to temporarily pause digital advertising in response to events in the US. We hope this clears things up.

— LEGO (@LEGO_Group) June 4, 2020