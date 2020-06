Un avion de chasse F15 américain s'écrase en mer du Nord

Un avion de chasse F15 appartenant à l'armée américaine s'est écrasé ce lundi matin en mer du Nord.

L'accident à eu lieu au cours d'une «mission d'entraînement de routine». Un pilote se trouvait à bord, son sort restant inconnu, comme l'a indiqué l'armée américaine. «La cause du crash, ainsi que le statut du pilote, sont inconnus à ce stade», a indiqué l'US Air Force dans un communiqué.

L'appareil était un F-15C Eagle basé dans la base britannique de Lakenheath, dans le Suffolk, à l'est de l'Angleterre.

En octobre 2015, un F-18 de l'US Air Force basé sur le même site s'était écrasé dans une zone agricole, entraînant la mort du pilote.

Et un an plus tôt, un F-15 s'était écrasé dans un champ de l'est de l'Angleterre, sans faire de victimes.